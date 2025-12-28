Κάθε τσιγάρο μετράει: Ακόμα και λίγα αυξάνουν τον κίνδυνο καρδιακής νόσου και πρόωρου θανάτου

Ακόμα και το περιορισμένο κάπνισμα μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για την καρδιά και το προσδόκιμο ζωής, σύμφωνα με νέα μεγάλη μελέτη από το Johns Hopkins Ciccarone Center for the Prevention of Cardiovascular Disease. Τα ευρήματα καταρρίπτουν τον μύθο ότι «λίγα τσιγάρα την ημέρα» είναι ακίνδυνα.

Η ερευνητική ομάδα του καθηγητή Michael Blaha ανέλυσε δεδομένα από περισσότερους από 300.000 ενήλικες που συμμετείχαν σε 22 μακροχρόνιες μελέτες, με περίοδο παρακολούθησης που έφτασε έως και τα 19,9 χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου καταγράφηκαν περίπου 125.000 θάνατοι και 54.000 καρδιαγγειακά επεισόδια, όπως έμφραγμα, εγκεφαλικό και καρδιακή ανεπάρκεια.

Τα αποτελέσματα είναι αποκαλυπτικά: ακόμη και όσοι καπνίζουν μόλις δύο έως πέντε τσιγάρα την ημέρα διατρέχουν σημαντικά αυξημένο κίνδυνο. Συγκεκριμένα, καταγράφεται έως και 50% μεγαλύτερος κίνδυνος καρδιακής ανεπάρκειας και περίπου 60% υψηλότερος κίνδυνος θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, σε σύγκριση με άτομα που δεν κάπνισαν ποτέ.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σημασία της έγκαιρης διακοπής. Όπως δείχνει η μελέτη, η πλήρης διακοπή του καπνίσματος μειώνει αισθητά τον καρδιαγγειακό κίνδυνο μέσα στην πρώτη δεκαετία και τα οφέλη συνεχίζουν να αυξάνονται με την πάροδο του χρόνου. Ωστόσο, ακόμη και 30 χρόνια μετά τη διακοπή, οι πρώην καπνιστές μπορεί να διατηρούν αυξημένο κίνδυνο σε σχέση με όσους δεν κάπνισαν ποτέ.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι η μείωση των τσιγάρων δεν είναι αρκετή. «Ακόμα και το περιορισμένο κάπνισμα είναι επικίνδυνο για την υγεία», επισημαίνουν, υπογραμμίζοντας ότι η πλήρης και όσο το δυνατόν πιο πρώιμη διακοπή είναι η πιο αποτελεσματική στρατηγική πρόληψης.

Η μελέτη, μία από τις μεγαλύτερες που έχουν γίνει ποτέ στο αντικείμενο, ενισχύει με σαφήνεια τις οδηγίες δημόσιας υγείας: κάθε τσιγάρο μετράει και η πρόληψη παραμένει το ισχυρότερο όπλο απέναντι στις καρδιαγγειακές επιπλοκές του καπνίσματος.

