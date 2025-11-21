Κάθειρξη 12 ετών για θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 20χρονο, οδηγούσε με 150 χλμ. με «πειραγμένο» αυτοκίνητο και υπό την επήρεια αλκοόλ!

Η ποινή επιβλήθηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης

Κάθειρξη 12 ετών για θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 20χρονο, οδηγούσε με 150 χλμ. με «πειραγμένο» αυτοκίνητο και υπό την επήρεια αλκοόλ!
21 Νοέ. 2025 19:22
Pelop News

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης επέβαλε ποινή κάθειρξης 12 ετών σε 31χρονο οδηγό «πειραγμένου» αυτοκινήτου, ο οποίος καταδικάστηκε για τον θάνατο 20χρονου σε τροχαίο δυστύχημα.

Συγκεκριμένα, το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο για επικίνδυνη οδήγηση που επέφερε θάνατο και σωματικές βλάβες, ενώ δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό. Επιπλέον, αποφάσισε η έφεσή του να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεση της ποινής και έτσι οδηγείται στη φυλακή.

Το δυστύχημα που στέρησε τη ζωή στον 20χρονο σημειώθηκε στις αρχές Ιανουαρίου του 2022 σε περιοχή της Ημαθίας. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 31χρονος οδηγούσε αυτοκίνητο το οποίο είχε υποστεί μετατροπές και είχε φθαρμένα ελαστικά, ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ έτρεχε στον επαρχιακό δρόμο με ταχύτητα 150 χλμ./ώρα.

Στο ίδιο αυτοκίνητο επέβαιναν ως συνεπιβάτες ο 20χρονος που έχασε τη ζωή του και ένας ακόμη νεαρός, 21 ετών. Οι τρεις τους επέστρεφαν από βραδινή έξοδο.

Κάθειρξη 12 ετών για θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 20χρονο, οδηγούσε με 150 χλμ. με «πειραγμένο» αυτοκίνητο και υπό την επήρεια αλκοόλ!

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο κατηγορούμενος οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα να εκτραπεί η πορεία του και να ανατραπεί σε παρακείμενο χωράφι. Από τη σφοδρότητα του τροχαίου ο 20χρονος έχασε ακαριαία τη ζωή του, ενώ ο οδηγός και ο δεύτερος επιβάτης χρειάστηκε να νοσηλευτούν στο νοσοκομείο.

Στην απολογία του, ενώπιον του δικαστηρίου, ο 31χρονος υποστήριξε ότι δεν θυμάται τίποτα από τη διαδρομή που ακολούθησε, ούτε από τη στιγμή του τροχαίου. «Μπορεί να βγήκε κάποιο ζώο στον δρόμο» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ενώ παραδέχθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν πιάσει το τιμόνι.

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος, με τη μητέρα του 20χρονου — η οποία βρισκόταν εντός της δικαστικής αίθουσας — να του φωνάζει «εσύ τον σκότωσες», ζητώντας παράλληλα από τον κατηγορούμενο να πει την αλήθεια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:37 Νέο χειρουργείο για τον Λεσόρ! Πόσο ακόμη θα μείνει εκτός δράσης
20:27 Πολύ ακριβά θα πληρώσει γυναίκα ιδιοκτήτρια περιπτέρου τα τσιγάρα που πούλησε σε ανήλικους
20:18 Πούτιν: Βάση για ειρηνική λύση το σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ
20:11 Τα νέα δεδομένα στην υπόθεση εκβιασμού του αντιπεριφερειάρχη Ηλείας, Νίκου Κοροβέση: Προσωρινά ελεύθεροι οι κατηγορούμενοι
20:00 Ο Πιερρακάκης για τη συνάντηση του με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Προσβλέπουμε στη συνέχιση της στρατηγικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ
19:50 «Χάλκινος» ο Απόστολος Παναγόπουλος στο Ευρωπαϊκό
19:32 «Η Παναγία θα σου κάνει το τέλειο δώρο μιας νέας ζωής», ολοκληρώθηκε η μεταμόσχευση ήπατος στον 18χρονο Μάριο
19:22 Κάθειρξη 12 ετών για θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 20χρονο, οδηγούσε με 150 χλμ. με «πειραγμένο» αυτοκίνητο και υπό την επήρεια αλκοόλ!
19:11 Ο καιρός αύριο (22/11/2025): Καταιγίδες σε Πελοπόννησο, Ιόνιο, Δυτική Στερεά και χιόνια σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία
19:00 Ζουν φυλακισμένα στα νοσοκομεία: Εκατοντάδες παιδιά αφημένα στην τύχη τους
18:51 Σαλαμίνα: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ο οδηγός αυτοκινήτου που έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι των Παλουκιών
18:43 Ένα τοστ «έπνιξε» τη 13χρονη στο ειδικό σχολείο στον Πειραιά
18:31 «Δεν είναι η πρώτη φορά που πηγαίνει και μαζεύει μανιτάρια», κρίσιμη παραμένει η κατάσταση του ζευγαριού από την Έδεσσα
18:18 Κέντρο Επιχειρήσεων Πυροσβεστικής: Δέχτηκε 367 κλήσεις λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων σε Ιόνιο, Ήπειρο
18:11 Ο Πάνος Λούκας στον Peloponnisos FΜ: «Συμβολική η επιλογή των λαμπαδηδρόμων για τη Γέφυρα»
18:06 Τελεσίγραφο Τραμπ: Διορία στην Ουκρανία για την αποδοχή ή όχι του σχεδίου 28 σημείων
18:00 Κίνηση με αξιοπρέπεια: Παρουσιάστηκε η νέα εφαρμογή του Ράδιο Ταξί 18300
17:51 Η απάντηση του Στυλιανού Μπλέτσα για τα αιολικά Πάρκα στα Ακαρνανικά Όρη
17:44 Ονειρούπολη Δράμας: Η χαρά των παιδιών για τα Χριστούγεννα
17:37 Η Πάτρα καλεί τη Ναύπακτο να γκρεμίσει επικίνδυνο κτίριο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ