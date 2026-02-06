Κάθειρξη 5 ετών σε 72χρονο για τη δολοφονία του γιου του – Εκτίει την ποινή κατ’ οίκον

Τελική απόφαση για μια οικογενειακή τραγωδία που είχε συγκλονίσει τη Θεσσαλονίκη το 2022. Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο αναγνώρισε βρασμό ψυχικής ορμής στον 72χρονο και μείωσε την ποινή του.

06 Φεβ. 2026 13:34
Σε κάθειρξη πέντε ετών καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης 72χρονος, ο οποίος τον Οκτώβριο του 2022 είχε σκοτώσει τον 41χρονο γιο του στη Μενεμένη. Το δικαστήριο έκρινε ότι η πράξη τελέστηκε σε κατάσταση βρασμού ψυχικής ορμής, ενώ λόγω ηλικίας αποφασίστηκε να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του κατ’ οίκον.

Ο ηλικιωμένος κρατείτο από τη στιγμή της σύλληψής του, έχοντας πρωτόδικα καταδικαστεί σε κάθειρξη 11 ετών με αναγνώριση του ελαφρυντικού της ειλικρινούς μεταμέλειας. Η εφετειακή απόφαση οδηγεί πλέον στην αποφυλάκισή του.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 72χρονος προκάλεσε θανατηφόρα τραύματα στο κεφάλι του γιου του με σκεπάρνι, με τον θάνατο να αποδίδεται σε σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Μετά το περιστατικό επιχείρησε να αυτοκτονήσει καταναλώνοντας χάπια και μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου».

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε όταν η σύζυγός του και μητέρα του θύματος επέστρεψε στο σπίτι και εντόπισε τον γιο της νεκρό και τον σύζυγό της αναίσθητο. Από τη διαδικασία προέκυψε ότι πατέρας και γιος είχαν συχνές εντάσεις, κυρίως λόγω της μακροχρόνιας εξάρτησης του 41χρονου από ουσίες.

Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι ο γιος του ζητούσε χρήματα για χάπια και πως, όταν αρνήθηκε, δέχθηκε επίθεση με πατερίτσα. Δήλωσε ότι αντέδρασε αμυντικά, ενώ έκανε λόγο για κενά μνήμης σχετικά με το περιστατικό.

Η εισαγγελική πρόταση έκανε λόγο για απώλεια ψυχραιμίας και έντονη ψυχική φόρτιση λόγω της χρόνιας κατάστασης στο οικογενειακό περιβάλλον, εκτίμηση που υιοθέτησε το δικαστήριο, οδηγώντας στη μείωση της ποινής.

Η υπόθεση κλείνει δικαστικά με μια απόφαση που αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες συνθήκες της τραγωδίας, αφήνοντας ωστόσο έντονο το ανθρώπινο αποτύπωμα μιας βαθιάς οικογενειακής σύγκρουσης.

