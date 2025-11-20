Καθηγητής καταδικάστηκε σε τριετή φυλάκιση για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας

Τον έκρινε ομόφωνα ένοχο με την αναγνώριση δύο ελαφρυντικών- τον πρότερο σύννομο βίο και την μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά

20 Νοέ. 2025 19:30
Pelop News

Στη Θεσσαλονίκη Καθηγητής μέσης εκπαίδευσης καταδικάστηκε σε τριετή φυλάκιση, με τριετή αναστολή, διότι κατείχε αρχεία με υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Συγκεκριμένα το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ομόφωνα ένοχο με την αναγνώριση δύο ελαφρυντικών- τον πρότερο σύννομο βίο και την μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά. Ο 59χρονος εκπαιδευτικός είχε συλληφθεί τον Σεπτέμβριο του 2022 ύστερα από έρευνα της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛΑΣ. Μετά την απολογία του στον ανακριτή είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Απολογούμενος ενώπιον των δικαστών ανέφερε ότι την περίοδο της πανδημίας άρχισε να «κατεβάζει» μανιωδώς χιλιάδες αρχεία μέσω δωρεάν προγράμματος ανταλλαγής αρχείων. «Κατέβαζε ταινίες, έργα ζωγράφων, μουσικές συνθέσεις» είπε, όμως, ανάμεσα στα αρχεία -όπως ανέφερε- κατέβασε εν αγνοία του και το επίμαχο υλικό. Ο ίδιος μίλησε για 1081 αρχεία, από τα οποία τουλάχιστον είκοσι είχαν ενδείξεις ανηλικότητας.

«Δεν είμαι καθηγητής Πληροφορικής, βρήκα ένα εργαλείο ελεύθερο για τους χρήστες του διαδικτύου και το χρησιμοποίησα άναρχα κι ανεξέλγκτα», πρόσθεσε ο ίδιος, επισημαίνοντας πως νιώθει βαθιά οδύνη και ντροπή, διότι βρέθηκε κατηγορούμενος για ένα αδίκημα τόσο βαρύ, αποτρόπαιο και απάνθρωπο.

