Καθίζηση στη Συγγρού προκαλεί κυκλοφοριακά προβλήματα – Τρύπα στη μεσαία λωρίδα από διαρροή νερού

Προσοχή απαιτείται από τους οδηγούς στη λεωφόρο Συγγρού, όπου καθίζηση του οδοστρώματος δημιούργησε τρύπα στη μεσαία λωρίδα. Συνεργεία και αρμόδιες αρχές έχουν ήδη κινητοποιηθεί για τη σήμανση και την αποκατάσταση του σημείου.

18 Φεβ. 2026 11:11
Pelop News

Σημαντική αναστάτωση στην κυκλοφορία προκαλεί καθίζηση που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου στη λεωφόρο Συγγρού, στο ρεύμα προς παραλία, λίγο μετά την περιοχή του Νέου Κόσμου.

Στη μεσαία λωρίδα του δρόμου σχηματίστηκε τρύπα, γεγονός που υποχρεώνει τους οδηγούς να κινούνται με αυξημένη προσοχή, καθώς το σημείο εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια της κυκλοφορίας.

Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι η καθίζηση προκλήθηκε από βλάβη σε αγωγό νερού, καθώς από το άνοιγμα αναβλύζει νερό με ένταση, επιβαρύνοντας περαιτέρω την κατάσταση του οδοστρώματος.

Στο σημείο βρίσκονται ήδη αρμόδιες υπηρεσίες και συνεργεία του δήμου, προκειμένου να τοποθετηθεί η απαραίτητη σήμανση, να ρυθμιστεί η κυκλοφορία και να ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης της ζημιάς.

