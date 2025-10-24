Καθυστερήσατε; Δείτε μέχρι πότε δόθηκε παράταση για το Πόθεν Έσχες

Ποιοι υποχρεούνται σε δήλωση

Καθυστερήσατε; Δείτε μέχρι πότε δόθηκε παράταση για το Πόθεν Έσχες
24 Οκτ. 2025 22:16
Τελικά παρατείνεται μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2025 ο χρόνος υποβολής των ετήσιων δηλώσεων Πόθεν Έσχες, έτους 2025 (χρήση 2024), που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.5026/2023 έπειτα από τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας με τίτλο «Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας».

Η φετινή υποβολή γίνεται πιο απλή και αυτοματοποιημένη, καθώς για πρώτη φορά το σύστημα αντλεί αυτόματα στοιχεία από τραπεζικούς λογαριασμούς, δάνεια και επενδυτικά προϊόντα, μέσω διασύνδεσης των τραπεζικών συστημάτων.

Έτσι, οι υπόχρεοι δεν χρειάζεται πλέον να επισκέπτονται τράπεζες για τη συλλογή εγγράφων – η διαδικασία ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά μέσω του pothen.gr με χρήση των κωδικών Taxisnet.

Η υποβολή των δηλώσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ΕΔΩ.

Ποιοι υποχρεούνται σε δήλωση
Υπόχρεοι είναι πολιτικά πρόσωπα, αιρετοί της αυτοδιοίκησης, βουλευτές, δήμαρχοι, περιφερειάρχες, δημόσιοι υπάλληλοι σε θέσεις ευθύνης, δικαστικοί λειτουργοί, αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, δημοσιογράφοι, οικονομικοί διαχειριστές κομμάτων, καθώς και οι σύζυγοι ή σύντροφοι τους με σύμφωνο συμβίωσης.

Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης (ΔΠΚ) υποβάλλεται από τον ίδιο τον υπόχρεο, ενώ φέτος για πρώτη φορά και οι σύζυγοι υποχρεούνται σε αυτοτελή δήλωση.

Πώς και μέχρι πότε γίνεται η υποβολή
Η διαδικασία ξεκίνησε την 1η Αυγούστου και διαρκεί έως 31 Οκτωβρίου 2025. Οι υπόχρεοι οφείλουν να καταχωρήσουν όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία, από ακίνητα και μετοχές έως λογαριασμούς, οχήματα και δάνεια, για το οικονομικό έτος 2024.

Τι ισχύει σε περίπτωση καθυστέρησης
Όσοι υποβάλουν τη δήλωση εκπρόθεσμα έως 30 ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας, θα πρέπει να πληρώσουν ηλεκτρονικό παράβολο ύψους:
-200 ευρώ για τις κατηγορίες υποχρεωτικού ελέγχου
-50 ευρώ για τους λοιπούς υπόχρεους
-400 ευρώ για υποχρεωτικά ελεγχόμενους
-100 ευρώ για λοιπούς υπόχρεους

Αυτόματη έκδοση παραβόλου
Το παράβολο εκδίδεται αυτόματα από το σύστημα pothen.gr κατά την οριστικοποίηση της δήλωσης, ενώ η πληρωμή γίνεται μέσω e-Παράβολο. Οι υπόχρεοι ενημερώνονται αυτόματα για το ποσό και τη διαδικασία πληρωμής.

Κυρώσεις για μη συμμόρφωση
Η μη υποβολή δήλωσης ή η ελλιπής συμπλήρωση θεωρείται σοβαρή παράβαση και επιφέρει ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις, σύμφωνα με τη νομοθεσία. Οι αρχές υπογραμμίζουν ότι η έγκαιρη και ακριβής υποβολή αποτελεί δείγμα διαφάνειας και προσωπικής ευθύνης.
22:16 Καθυστερήσατε; Δείτε μέχρι πότε δόθηκε παράταση για το Πόθεν Έσχες
