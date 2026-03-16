Κατώτατος μισθός: «Κλείδωσε» η αύξηση, οι ανακοινώσεις στις 24 Μαρτίου

Τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, που αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες, επιβεβαίωσε ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης.

Όπως είπε μιλώντας στο ERTNews, το ποσό θα είναι «αρκετά πάνω από τα 880 ευρώ», χωρίς να αποκαλύψει το ακριβές ύψος.

Όπως ανέφερε, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως θα εισηγηθεί νέα αύξηση στο Υπουργικό Συμβούλιο στις 24 Μαρτίου, επαναλαμβάνοντας ότι κυβερνητικός στόχος είναι ο κατώτατος να φτάσει τα 950 ευρώ έως το 2027.

«Σε λίγες ημέρες θα έχουμε νέα αύξηση κατώτατου μισθού. Προφανώς, δεν θα σας το πω τώρα, αλλά θα είναι πολύ πιο πάνω από τα 880 ευρώ. Ο στόχος είναι το 2027 να έχουμε 950 ευρώ», ανέφερε ο υφυπουργός.

Η μείωση της ανεργίας και το «ξεπάγωμα» των τριετιών

Ο Κώστας Καραγκούνης σημείωσε ότι η αύξηση των μισθών συνδέεται με τη βελτίωση των δεικτών της αγοράς εργασίας, επισημαίνοντας ότι η ανεργία έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια.

Όπως είπε, η Ελλάδα κατάφερε να μειώσει την ανεργία από 18% σε 7%, κάτι που επέτρεψε και την επαναφορά των τριετιών, οι οποίες είχαν «παγώσει» τα προηγούμενα χρόνια.

«Η χώρα μας έχει μειώσει την ανεργία από το 18% κάτω από το 10%. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες προσπαθούν να το πετύχουν εδώ και χρόνια χωρίς αποτέλεσμα», σημείωσε.

«Οι επιχειρήσεις μπορούν να αντέξουν»

Απαντώντας σε ερωτήσεις για το κατά πόσον μπορούν οι επιχειρήσεις να αντέξουν μεγαλύτερες αυξήσεις μισθών, ο υφυπουργός υπογράμμισε πως η κυβέρνηση έχει μειώσει το μη μισθολογικό κόστος, προκειμένου να διευκολύνει τις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν μειωθεί κατά 5,9 ποσοστιαίες μονάδες, μέτρο που, όπως είπε, βοηθά τις επιχειρήσεις να δίνουν υψηλότερους μισθούς.

«Η αύξηση των μισθών δεν παραγγέλνεται. Πρέπει οι επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους και τα έσοδά τους. Γι’ αυτό μειώνουμε το μη μισθολογικό κόστος», τόνισε.

Ο Κώστας Καραγκούνης πρόσθεσε ότι κάθε μείωση μισής μονάδας στις ασφαλιστικές εισφορές κοστίζει στον Κρατικό Προϋπολογισμό περίπου 300 εκατ. ευρώ, υπογραμμίζοντας την οικονομική επιβάρυνση που συνεπάγονται τα μέτρα στήριξης της αγοράς εργασίας.

