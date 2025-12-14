Κατρίνης: Χωρίς κανόνες, διαφάνεια και στρατηγική η Ελλάδα επί Νέας Δημοκρατίας

14 Δεκ. 2025 10:36
Pelop News

Ο προϋπολογισμός του 2026 «δεν αποτυπώνει την εικόνα μιας χώρας που προχωρά με αυτοπεποίθηση και προοπτική, αλλά μιας χώρας σε εξάντληση, χωρίς πυξίδα και ελπίδα», τόνισε ο βουλευτής Ηλείας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, από το βήμα της βουλής.

Σημείωσε ότι η ανάπτυξη στηρίζεται στην κατανάλωση και όχι σε παραγωγικές επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση, τη βιομηχανία, την τεχνολογία και την καινοτομία. Αναφέρθηκε στο εμπορικό έλλειμμα που ξεπερνά τα 3 δισ. ευρώ και το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών που υπερβαίνει τα 7 δισ. ευρώ, καθώς και σε μια κοινωνία που εργάζεται περισσότερο χωρίς να ζει καλύτερα, με σχεδόν 1.900 ώρες εργασίας ετησίως και τη χαμηλότερη παραγωγικότητα στην ΕΕ. Παράλληλα, χαρακτήρισε αμφίβολης αξιοπιστίας τα στοιχεία που αποτελούν τη βάση του προϋπολογισμού.

Μίλησε για ασφυξία σε νοικοκυριά και μικρομεσαίους, από την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος, με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία να ξεπερνούν τα 110 δισ. Ευρώ, καθώς και για το οξύ δημογραφικό πρόβλημα, για το οποίο η κυβέρνηση δεν έχει σχέδιο και στρατηγική.

Υπογράμμισε ότι, ενώ από το 2019 έχουν εισρεύσει στη χώρα πάνω από 50 δισ. ευρώ ευρωπαϊκών πόρων, αυτοί δεν πήγαν στην αλλαγή του χρεοκοπημένου παραγωγικού μοντέλου, δεν δημιούργησαν νέες καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, δεν συνέβαλαν στην αναγέννηση της υπαίθρου, δεν έκαναν την δημόσια υγεία ανθεκτική και την παιδεία ανταγωνιστική. Αντίθετα, οι πόροι κατευθύνθηκαν σε λίγες μεγάλες επιχειρηματικές οικογένειες, σε απευθείας αναθέσεις και σε ανθρώπους που δεν τους δικαιούνταν. «Η καταλήστευση στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έγινε πίσω από την πλάτη της κυβέρνησης, αλλά επειδή η ίδια δημιούργησε τις συνθήκες και την ασυλία για να συμβεί», τόνισε, προσθέτοντας ότι αυτό προκάλεσε σοβαρό οικονομικό πλήγμα στους αγρότες που βρίσκονται σήμερα στους δρόμους.

«Η Ελλάδα δεν έχει πρόβλημα πόρων την επταετία της Νέας Δημοκρατίας, έχει σοβαρό πρόβλημα κανόνων, διαφάνειας και στρατηγικής» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στα εξοπλιστικά προγράμματα η χώρα παραμένει καταναλωτής και όχι συμπαραγωγός, με την ελληνική αμυντική και ναυπηγική βιομηχανία εκτός συμμετοχής και με συμβάσεις δισεκατομμυρίων να έρχονται στη Βουλή με fast track διαδικασίες, τόνισε, ενώ μίλησε για απαξίωση του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, ιδιαίτερα των υπαξιωματικών.

Υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ προτείνει έναν διαφορετικό δρόμο, με κράτος που κατανέμει τους πόρους με κανόνες και σχέδιο, οικονομία που στηρίζεται στην παραγωγή και όχι στην αισχροκέρδεια και μια Πολιτεία που στέκεται δίπλα στην κοινωνία. Καταλήγοντας τόνισε, ότι «το ΠΑΣΟΚ και θέλει και μπορεί να συνδεθεί και πάλι με την αλλαγή που χρειάζεται ο τόπος, για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες»

 

