Κατσανιώτης για Πατρών Πύργου και το «στοίχημα» του έργου για τη διαχείριση νερού ΦΩΤΟ

Στην επίσημη παράδοση των τελευταίων 10 χιλιομέτρων της νέας Πατρών–Πύργου παρευρέθηκε ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών και Βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, Ανδρέας Κατσανιώτης, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και του αρμόδιου Υπουργού Χρίστου Δήμα.

Ο κ. Κατσανιώτης, σε δήλωσή του, επεσήμανε ότι πρόκειται για «μια μεγάλη μέρα για τη Δυτική Ελλάδα», καθώς ολοκληρώνεται ένα σημαντικό έργο πνοής που θα συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της περιοχής. Υπογράμμισε ότι «ο δρόμος αυτός έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί νωρίτερα», ενώ συνεχάρη όλους τους Υπουργούς της κυβέρνησης που εργάστηκαν για την προώθηση και ολοκλήρωση του έργου προς τη σωστή κατεύθυνση.

Παράλληλα, ο πρώην Υφυπουργός τόνισε πως «το επόμενο μεγάλο έργο που πρέπει να δρομολογηθεί αφορά τη διαχείριση του νερού και την άρδευση του κάμπου», επισημαίνοντας ότι η αγροτική παραγωγή πρέπει να υποστηριχθεί ώστε, σε συνδυασμό με το νέο οδικό άξονα, να ενισχυθεί η τοπική κοινωνία και οικονομία.

