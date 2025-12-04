Πόσο θα κοστίζει η διέλευση στην Πατρών – Πύργου ΕΙΚΟΝΕΣ από το drone του pelop.gr

Ο νεός αυτοκινητόδρομος της Πατρών – Πύργου, αποτελεί γεγονός, από σήμερα Πέμπτη 4/12/2025, μετά την παράδοση του τελευταίου και πιο απαιτητικού τμήματος των 10χλμ από το Μιντιλόγλι έως τα Καμίνια, ολοκληρώνοντας τον οδικό άξονα που ενώνει την Πάτρα με τον Πύργο με σύγχρονες προδιαγραφές.

Εντυπωσιακές αεροφωτογραφίες από το drone του pelop.gr, που καταγράφουν για πρώτη φορά ολόκληρη τη νέα χάραξη που δόθηκε σε κυκλοφορία στις 2 το μεσημέρι.

Στην τελετή παρευρέθηκαν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, ο Υφυπουργός Νίκος Ταχιάος, ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος και ο Ειδικός Γραμματέας Χαράλαμπος Μυγδάλης. Προηγήθηκε αγιασμός από τον Μητροπολίτη Πατρών, κ.κ. Χρυσόστομο.

Η ΑΒΑΞ παρέδωσε τα τελευταία 10 χιλιόμετρα του άξονα «Πάτρα – Πύργος» – γεγονός από σήμερα ο σύγχρονος αυτοκινητόδρομος

Ο κ. Δήμας χαρακτήρισε το νέο κομμάτι ως «το πιο δύσκολο τεχνικά» λόγω της χάραξης πάνω στην Παλαιά Εθνική Οδό και της ανάγκης κατασκευής υπό κυκλοφορία. Μόνο στα πρώτα εννέα χιλιόμετρα υλοποιήθηκαν δέκα κάτω διαβάσεις, 25 τοίχοι αντιστήριξης και χρησιμοποιήθηκαν περίπου 30.000 κυβικά μέτρα σκυροδέματος—πολλαπλάσια ποσότητα σε σχέση με τα πεδινά τμήματα που είχαν παραδοθεί τον Ιούλιο.

«Η Ελλάδα αποκτά έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο που ενώνει την πρωτεύουσα με την Πάτρα και τον Πύργο με ασφάλεια και άνεση», τόνισε ο Υπουργός, υπογραμμίζοντας τον αναπτυξιακό ρόλο του έργου αλλά και τη σημασία του για τη μείωση των τροχαίων.

Ο Υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Ταχιάος στάθηκε στη σημασία των συμβάσεων παραχώρησης, σημειώνοντας ότι συνέβαλαν στην ταχεία ολοκλήρωση του έργου μετά από χρόνια καθυστερήσεων και «οκτώ διαφορετικές συμβάσεις» που ταλαιπώρησαν την περιοχή. «Κερδίσαμε ένα μεγάλο στοίχημα», είπε χαρακτηριστικά, αφήνοντας αιχμές για τη μελλοντική σύνδεση με τον αυτοκινητόδρομο Μορέας.

Για «ιστορική ημέρα» έκανε λόγο ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, επισημαίνοντας ότι η ολοκλήρωση της Πατρών–Πύργου κλείνει ένα «σκοτεινό κεφάλαιο» για την περιοχή, όπου για χρόνια σημειώνονταν θανατηφόρα τροχαία. «Πρόκειται για έργο πνοής που ενώνει τόπους και ανθρώπους», είπε.

Ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες και στον καθημερινό συντονισμό που απαιτήθηκε μεταξύ πολιτικής ηγεσίας, παραχωρησιούχου, κατασκευαστών και τοπικής αυτοδιοίκησης για την έγκαιρη ολοκλήρωση. Παράλληλα, τόνισε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη τα συνοδά έργα που θα ενισχύσουν τη λειτουργία και τη διάρκεια ζωής του δρόμου.

Από την πλευρά των αναδόχων, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ολυμπίας Οδού Παναγιώτης Παπανικόλας μίλησε για ένα έργο «υπόσχεση δεκαετιών», που ολοκληρώθηκε χάρη στην εντατική δουλειά 1.500 εργαζομένων μέσα σε τρία χρόνια. Η Πρόεδρος της VINCI Highways Belen Marcos αναφέρθηκε στη μακροχρόνια συνεργασία του ομίλου με την Ελλάδα, ενώ ο Διευθύνων Σύμβουλος της AVAX Κωνσταντίνος Μιτζάλης στάθηκε στην «αξιοπιστία» και τον συντονισμό που έκριναν το αποτέλεσμα.

Το έργο Πατρών–Πύργου έχει συνολικό μήκος 74,8 χιλιομέτρων, με εννέα κόμβους, άνω και κάτω διαβάσεις, σύγχρονες λωρίδες, λωρίδα έκτακτης ανάγκης, στηθαίο ασφαλείας, χώρους στάθμευσης και τεχνικά έργα που διασφαλίζουν άνετη και ασφαλή κυκλοφορία. Ο προϋπολογισμός έφτασε τα 385 εκατ. ευρώ, με σημαντική συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Μετά την παράδοση του τελευταίου τμήματος, ολόκληρος ο άξονας εντάσσεται πλέον σε ένα ενιαίο δίκτυο μεταφορών που ενισχύει τη συνδεσιμότητα, μειώνει σημαντικά τους χρόνους μετακίνησης και ανοίγει νέα αναπτυξιακά περιθώρια για τη Δυτική Ελλάδα.

ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ

Η Ολυμπία Οδός ενημερώνει ότι σήμερα θα τεθεί σε ισχύ το σύστημα διοδίων για τη ζώνη Πάτρα- Κυλλήνη (46,5χλμ.), με τις ακόλουθες τιμές:

Αμεσα διαθέσιμο θα είναι το εκπτωτικό πρόγραμμα VALUE, που παρέχει κλιμακωτές εκπτώσεις από 15% έως και 60% ανάλογα με τη συχνότητα διέλευσης σε κάθε μετωπικό ή πλευρικό σταθμό σε οχήματα κατηγορίας 1 και 2 με χρήση πομποδέκτη OΛΥΜΠΙΑ PASS ή Μοτοκάρτας Ολυμπίας Οδού, ενώ τους επόμενους μήνες θα εφαρμοστεί και στην Πατρών-Πύργου η χιλιομετρική χρέωση που ισχύει στον υπόλοιπο αυτοκινητόδρομο.

Υπενθυμίζεται ότι η Πατρών-Πύργου είναι ο πρώτος πλήρως αυτοματοποιημένος αυτοκινητόδρομος στη χώρα που λειτουργεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά διόδια και μηχανήματα Αυτόματης Πληρωμής.

Αίτηση για την απόκτηση του πομποδέκτη ΟΛΥΜΠΙΑ PASS/ Μοτοκάρτας και πληροφορίες για τα εκπτωτικά προγράμματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στο www.olympiaodos.gr ή μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Πελατών στο τηλέφωνο 22960-95555.

