Η ΑΒΑΞ παρέδωσε τα τελευταία 10 χιλιόμετρα του άξονα «Πάτρα – Πύργος» – γεγονός από σήμερα ο σύγχρονος αυτοκινητόδρομος

Τα τελευταία 10 χιλιόμετρα αποτέλεσαν το πιο απαιτητικό σκέλος του α’ τμήματος -συνολικά 21 χλμ- του αυτοκινητόδρομου που υλοποιήθηκε από την ΑΒΑΞ.

04 Δεκ. 2025 11:15
Pelop News

Με την ολοκλήρωση των τελευταίων 10 χιλιομέτρων από την ΑΒΑΞ, ο οδικός άξονας Πάτρα–Πύργος παραδίδεται από σήμερα στο σύνολό του στην κυκλοφορία. Το συγκεκριμένο τμήμα, που ξεκινά λίγο έξω από την Πάτρα, από το Μιντιλόγλι, και φτάνει μέχρι τον Αλισσό, συνδέεται πλέον με τα 65 χιλιόμετρα που δόθηκαν στην κυκλοφορία την 1η Αυγούστου και αποτελούν πλέον ένα σύγχρονο και ασφαλή αυτοκινητόδρομο.

Με το τελευταίο αυτό κομμάτι παραδόθηκε από σήμερα εξ ολοκλήρου στην κυκλοφορία ο άξονας Πάτρα – Πύργος της Ολυμπίας Οδού, παρουσία του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα, του υφυπουργού Νίκου Ταχιάου, του γενικού γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλου, του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου ΑΒΑΞ Κωνσταντίνου Μιτζάλη, βουλευτών, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Ολυμπίας Οδού Παναγιώτη Παπανικόλα.

Τα τελευταία 10 χλμ της Πατρών – Πύργου σε αριθμούς:

Τα τελευταία 10 χιλιόμετρα αποτέλεσαν το πιο απαιτητικό σκέλος του α’ τμήματος -συνολικά 21 χλμ- του αυτοκινητόδρομου που υλοποιήθηκε από την ΑΒΑΞ. Η ιδιαιτερότητα του έργου εστιάζεται στις σύνθετες τεχνικές προδιαγραφές, στο γεγονός ότι οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν πάνω στην παλαιά χάραξη, με ταυτόχρονη συνεχή ροή κυκλοφορίας, καθώς και στις ακραίες καιρικές συνθήκες των 120 τελευταίων ημερών, με αποκορύφωμα τις πυρκαγιές του Αυγούστου και τις έντονες βροχοπτώσεις από τον Σεπτέμβριο και μετά. Παρόλα αυτά το έργο παραδόθηκε χωρίς την παραμικρή καθυστέρηση.

Για την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου τμήματος από την ΑΒΑΞ εργάστηκαν 500 εργαζόμενοι όλων των ειδικοτήτων και:

  • χρειάστηκε να πραγματοποιηθούν 52 αλλαγές κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
  • εκτελέστηκαν χωματουργικές εργασίες περίπου 1 εκατ. κυβικών μέτρων
  • χρησιμοποιήθηκαν 000 κυβικά μέτρα σκυροδέματος
  • τοποθετήθηκαν 500 τόνοι οπλισμού σιδήρου
  • κατασκευάστηκαν 28 χιλιόμετρα πασσάλων
  • εγκαταστάθηκαν 25 χιλιόμετρα καλωδίων ηλεκτροφωτισμού και τηλεματικής
  • χρησιμοποιήθηκαν 150 οχήματα μεταφοράς αδρανών υλικών

Η παράδοση του τμήματος Μιντιλόγλι–Αλισσός, σηματοδοτεί τη σύνδεση του ενιαίου άξονα Αθήνα – Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος της Ολυμπίας Οδού. Η Πατρών – Πύργου ενισχύει σημαντικά την οδική ασφάλεια και τη συνδεσιμότητα της Δυτικής Ελλάδας, δημιουργώντας έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο που εξυπηρετεί κατοίκους, επιχειρήσεις και επισκέπτες των νομών Κορινθίας, Αχαΐας και Ηλείας, καθώς και των νησιών της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς.

