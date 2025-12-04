Πατρών–Πύργου: Στην κυκλοφορία το πιο δύσκολο τμήμα – Η Δυτική Ελλάδα αποκτά επιτέλους τον δρόμο που περίμενε, εικόνες από το drone του pelop.gr

Με εντυπωσιακές αεροφωτογραφίες από το drone του pelop.gr, που καταγράφουν για πρώτη φορά ολόκληρη τη νέα χάραξη, δόθηκε λίγο μετά τις 2 μ.μ. στην κυκλοφορία το τελευταίο και πιο απαιτητικό τμήμα του αυτοκινητόδρομου Πατρών–Πύργου, από το Μιντιλόγλι έως τα Καμίνια. Η παράδοση του έργου ολοκληρώνει έναν οδικό άξονα που η Δυτική Ελλάδα περίμενε επί δεκαετίες, παρουσία του Υπουργού Υποδομών Χρίστου Δήμα και κυβερνητικών στελεχών.

Η στιγμή που περίμενε η Δυτική Ελλάδα εδώ και χρόνια έγινε πραγματικότητα. Το τμήμα Μιντιλόγλι–Καμίνια, μήκους 10 χιλιομέτρων και το πιο απαιτητικό του νέου αυτοκινητόδρομου Πατρών–Πύργου, παραδόθηκε σήμερα στους οδηγούς, ολοκληρώνοντας τον άξονα που ενώνει την Πάτρα με τον Πύργο με σύγχρονες προδιαγραφές.

Ελεύθερη για διέλευση η νέα Πατρών – Πύργου: Ορόσημο για τη Δυτική Ελλάδα ΦΩΤΟ

Στην τελετή παρευρέθηκαν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, ο Υφυπουργός Νίκος Ταχιάος, ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος και ο Ειδικός Γραμματέας Χαράλαμπος Μυγδάλης. Προηγήθηκε αγιασμός από τον Μητροπολίτη Πατρών, κ.κ. Χρυσόστομο.

Ο κ. Δήμας χαρακτήρισε το νέο κομμάτι ως «το πιο δύσκολο τεχνικά» λόγω της χάραξης πάνω στην Παλαιά Εθνική Οδό και της ανάγκης κατασκευής υπό κυκλοφορία. Μόνο στα πρώτα εννέα χιλιόμετρα υλοποιήθηκαν δέκα κάτω διαβάσεις, 25 τοίχοι αντιστήριξης και χρησιμοποιήθηκαν περίπου 30.000 κυβικά μέτρα σκυροδέματος—πολλαπλάσια ποσότητα σε σχέση με τα πεδινά τμήματα που είχαν παραδοθεί τον Ιούλιο.

«Η Ελλάδα αποκτά έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο που ενώνει την πρωτεύουσα με την Πάτρα και τον Πύργο με ασφάλεια και άνεση», τόνισε ο Υπουργός, υπογραμμίζοντας τον αναπτυξιακό ρόλο του έργου αλλά και τη σημασία του για τη μείωση των τροχαίων.

Ο Υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Ταχιάος στάθηκε στη σημασία των συμβάσεων παραχώρησης, σημειώνοντας ότι συνέβαλαν στην ταχεία ολοκλήρωση του έργου μετά από χρόνια καθυστερήσεων και «οκτώ διαφορετικές συμβάσεις» που ταλαιπώρησαν την περιοχή. «Κερδίσαμε ένα μεγάλο στοίχημα», είπε χαρακτηριστικά, αφήνοντας αιχμές για τη μελλοντική σύνδεση με τον αυτοκινητόδρομο Μορέας.

Για «ιστορική ημέρα» έκανε λόγο ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, επισημαίνοντας ότι η ολοκλήρωση της Πατρών–Πύργου κλείνει ένα «σκοτεινό κεφάλαιο» για την περιοχή, όπου για χρόνια σημειώνονταν θανατηφόρα τροχαία. «Πρόκειται για έργο πνοής που ενώνει τόπους και ανθρώπους», είπε.

Ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες και στον καθημερινό συντονισμό που απαιτήθηκε μεταξύ πολιτικής ηγεσίας, παραχωρησιούχου, κατασκευαστών και τοπικής αυτοδιοίκησης για την έγκαιρη ολοκλήρωση. Παράλληλα, τόνισε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη τα συνοδά έργα που θα ενισχύσουν τη λειτουργία και τη διάρκεια ζωής του δρόμου.

Από την πλευρά των αναδόχων, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ολυμπίας Οδού Παναγιώτης Παπανικόλας μίλησε για ένα έργο «υπόσχεση δεκαετιών», που ολοκληρώθηκε χάρη στην εντατική δουλειά 1.500 εργαζομένων μέσα σε τρία χρόνια. Η Πρόεδρος της VINCI Highways Belen Marcos αναφέρθηκε στη μακροχρόνια συνεργασία του ομίλου με την Ελλάδα, ενώ ο Διευθύνων Σύμβουλος της AVAX Κωνσταντίνος Μιτζάλης στάθηκε στην «αξιοπιστία» και τον συντονισμό που έκριναν το αποτέλεσμα.

Το έργο Πατρών–Πύργου έχει συνολικό μήκος 74,8 χιλιομέτρων, με εννέα κόμβους, άνω και κάτω διαβάσεις, σύγχρονες λωρίδες, λωρίδα έκτακτης ανάγκης, στηθαίο ασφαλείας, χώρους στάθμευσης και τεχνικά έργα που διασφαλίζουν άνετη και ασφαλή κυκλοφορία. Ο προϋπολογισμός έφτασε τα 385 εκατ. ευρώ, με σημαντική συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Μετά την παράδοση του τελευταίου τμήματος, ολόκληρος ο άξονας εντάσσεται πλέον σε ένα ενιαίο δίκτυο μεταφορών που ενισχύει τη συνδεσιμότητα, μειώνει σημαντικά τους χρόνους μετακίνησης και ανοίγει νέα αναπτυξιακά περιθώρια για τη Δυτική Ελλάδα.

