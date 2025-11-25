ΚΕΔ: Δεν υπάρχει πέναλτι για τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, ΒΙΝΤΕΟ

Επειδή ο Γάλλος αρχιδιαιτητής Στεφάν Λανουά έχει οριστεί παρατηρητής διαιτησίας σε αγώνα του Champions League και έτσι η καθιερωμένη ανάλυση των φάσεων έγινε από τον άμεσο συνεργάτη του Πάολο Βαλέρι.

Ο Ιταλός, μέλος της ΚΕΔ/ΕΠΟ, δεν ασχολήθηκε καθόλου με τους αγώνες ΠΑΟΚ-Κηφισιά, ΑΕΛ-ΟΦΗ, ΆΕΚ-Άρης, αλλά εντόπισε δύο σημαντικά λάθη στις αναμετρήσεις Ολυμπιακός, Ατρόμητος και Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός. Λάθη που έχουν να κάνουν με την παρέμβαση των διαιτητών VAR που οδήγησε στην υπόδειξη πέναλτι (ευστόχησε ο Ελ Κααμπί, αστόχησε ο Ενκολολό).

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει ο κ.Βαλέρι:

Αστέρας – Παναιτωλικός

Ο αμυντικός ακουμπά ελαφρά τα δάχτυλα του στο πρόσωπο του επιθετικού και αυτή η ελάχιστη επαφή δεν έπρεπε να δοθεί πέναλτι.

Στη φάση της ισοφάρισης του Παναιτωλικού ναι μεν η μπάλα βρίσκει το χέρι του Μαυρία, αλλά είναι σε φυσική θέση και δεν υπάρχει παράβαση

Ολυμπιακός – Ατρόμητος

Οι δύο παίκτες διεκδικούν τη μπάλα και ενώ ο αμυνόμενος κρατάει για λίγο τη φανέλα του επιτιθέμενου, όταν σταματάει το κράτημα ο επιτιθέμενος πέφτει με τρόπο που δε συνάδει με το κράτημα. Δεν περιμένουμε τον καταλογισμό πέναλτι ή παρέμβαση του var καθώς δεν είναι ξεκάθαρο λάθος του διαιτητή.

Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός

Ο αμυνόμενος πηδάει για να ελέγξει την μπάλα με το σώμα του αλλά αυτή χτυπάει στο αριστερό χέρι. Το χέρι είναι σε εντελώς φυσική θέση, κοντά στο σώμα και η κίνηση του παίκτη δεν θεωρείται αξιόποινη γιατί το χέρι παραμένει στην ίδια θέση

Βόλος – Λεβαδειακός

Μετά από γλίστρημα, το χέρι του αμυντικού δεν είναι σε φυσική θέση, βρίσκει τη μπάλα και τη μετατοπίζει τόσο, ώστε ο επιθετικός να μην μπορέσει να σουτάρει. Αν δεν δινόταν πέναλτι έπρεπε να παρέμβει το VAR.

