ΚΕΔ: Δεν υπάρχει πέναλτι για τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, ΒΙΝΤΕΟ
Ο Ιταλός Πάολο Βαλέρι αντικατέστησε τον Στεφάν Λανουά στην ανάλυση των φάσεων της 11ης αγωνιστικής
Επειδή ο Γάλλος αρχιδιαιτητής Στεφάν Λανουά έχει οριστεί παρατηρητής διαιτησίας σε αγώνα του Champions League και έτσι η καθιερωμένη ανάλυση των φάσεων έγινε από τον άμεσο συνεργάτη του Πάολο Βαλέρι.
Ο Λάζαρος Ρότα στην ΑΕΚ έως το 2030!
Ο Ιταλός, μέλος της ΚΕΔ/ΕΠΟ, δεν ασχολήθηκε καθόλου με τους αγώνες ΠΑΟΚ-Κηφισιά, ΑΕΛ-ΟΦΗ, ΆΕΚ-Άρης, αλλά εντόπισε δύο σημαντικά λάθη στις αναμετρήσεις Ολυμπιακός, Ατρόμητος και Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός. Λάθη που έχουν να κάνουν με την παρέμβαση των διαιτητών VAR που οδήγησε στην υπόδειξη πέναλτι (ευστόχησε ο Ελ Κααμπί, αστόχησε ο Ενκολολό).
Αναλυτικά τα όσα αναφέρει ο κ.Βαλέρι:
Αστέρας – Παναιτωλικός
Ο αμυντικός ακουμπά ελαφρά τα δάχτυλα του στο πρόσωπο του επιθετικού και αυτή η ελάχιστη επαφή δεν έπρεπε να δοθεί πέναλτι.
Στη φάση της ισοφάρισης του Παναιτωλικού ναι μεν η μπάλα βρίσκει το χέρι του Μαυρία, αλλά είναι σε φυσική θέση και δεν υπάρχει παράβαση
Ολυμπιακός – Ατρόμητος
Οι δύο παίκτες διεκδικούν τη μπάλα και ενώ ο αμυνόμενος κρατάει για λίγο τη φανέλα του επιτιθέμενου, όταν σταματάει το κράτημα ο επιτιθέμενος πέφτει με τρόπο που δε συνάδει με το κράτημα. Δεν περιμένουμε τον καταλογισμό πέναλτι ή παρέμβαση του var καθώς δεν είναι ξεκάθαρο λάθος του διαιτητή.
Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός
Ο αμυνόμενος πηδάει για να ελέγξει την μπάλα με το σώμα του αλλά αυτή χτυπάει στο αριστερό χέρι. Το χέρι είναι σε εντελώς φυσική θέση, κοντά στο σώμα και η κίνηση του παίκτη δεν θεωρείται αξιόποινη γιατί το χέρι παραμένει στην ίδια θέση
Βόλος – Λεβαδειακός
Μετά από γλίστρημα, το χέρι του αμυντικού δεν είναι σε φυσική θέση, βρίσκει τη μπάλα και τη μετατοπίζει τόσο, ώστε ο επιθετικός να μην μπορέσει να σουτάρει. Αν δεν δινόταν πέναλτι έπρεπε να παρέμβει το VAR.
