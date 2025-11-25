ΚΕΔ: Δεν υπάρχει πέναλτι για τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, ΒΙΝΤΕΟ

Ο Ιταλός Πάολο Βαλέρι αντικατέστησε τον Στεφάν Λανουά στην ανάλυση των φάσεων της 11ης αγωνιστικής

ΚΕΔ: Δεν υπάρχει πέναλτι για τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, ΒΙΝΤΕΟ
25 Νοέ. 2025 18:51
Pelop News

Επειδή ο Γάλλος αρχιδιαιτητής Στεφάν Λανουά έχει οριστεί παρατηρητής διαιτησίας σε αγώνα του Champions League και έτσι η καθιερωμένη ανάλυση των φάσεων έγινε από τον άμεσο συνεργάτη του Πάολο Βαλέρι.

Ο Λάζαρος Ρότα στην ΑΕΚ έως το 2030!

Ο Ιταλός, μέλος της ΚΕΔ/ΕΠΟ, δεν ασχολήθηκε καθόλου με τους αγώνες ΠΑΟΚ-Κηφισιά, ΑΕΛ-ΟΦΗ, ΆΕΚ-Άρης, αλλά εντόπισε δύο σημαντικά λάθη στις αναμετρήσεις Ολυμπιακός, Ατρόμητος και Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός. Λάθη που έχουν να κάνουν με την παρέμβαση των διαιτητών VAR που οδήγησε στην υπόδειξη πέναλτι (ευστόχησε ο Ελ Κααμπί, αστόχησε ο Ενκολολό).

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει ο κ.Βαλέρι:

Αστέρας – Παναιτωλικός
Ο αμυντικός ακουμπά ελαφρά τα δάχτυλα του στο πρόσωπο του επιθετικού και αυτή η ελάχιστη επαφή δεν έπρεπε να δοθεί πέναλτι.

Στη φάση της ισοφάρισης του Παναιτωλικού ναι μεν η μπάλα βρίσκει το χέρι του Μαυρία, αλλά είναι σε φυσική θέση και δεν υπάρχει παράβαση

Ολυμπιακός – Ατρόμητος
Οι δύο παίκτες διεκδικούν τη μπάλα και ενώ ο αμυνόμενος κρατάει για λίγο τη φανέλα του επιτιθέμενου, όταν σταματάει το κράτημα ο επιτιθέμενος πέφτει με τρόπο που δε συνάδει με το κράτημα. Δεν περιμένουμε τον καταλογισμό πέναλτι ή παρέμβαση του var καθώς δεν είναι ξεκάθαρο λάθος του διαιτητή.

Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός

Ο αμυνόμενος πηδάει για να ελέγξει την μπάλα με το σώμα του αλλά αυτή χτυπάει στο αριστερό χέρι. Το χέρι είναι σε εντελώς φυσική θέση, κοντά στο σώμα και η κίνηση του παίκτη δεν θεωρείται αξιόποινη γιατί το χέρι παραμένει στην ίδια θέση

Βόλος – Λεβαδειακός
Μετά από γλίστρημα, το χέρι του αμυντικού δεν είναι σε φυσική θέση, βρίσκει τη μπάλα και τη μετατοπίζει τόσο, ώστε ο επιθετικός να μην μπορέσει να σουτάρει. Αν δεν δινόταν πέναλτι έπρεπε να παρέμβει το VAR.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:00 Καμπανάκι κινδύνου για την Πάτρα
19:50 Ντόναλντ Τραμπ: «Πιστεύω ότι βρισκόμαστε κοντά σε συμφωνία»
19:41 Δεν έχει ξαναγίνει: Οδηγούσε ανάποδα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, δεν σταμάτησε σε σινιάλο και συνέχισε ανενόχλητος!
19:29 Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας Ίδρυσης Περιφερειακού Δικτύου Δυτικής Ελλάδας για την πρόληψη και διαχείριση φαινομένων και προβλημάτων που απειλούν τα παιδιά
19:21 Ο Ζελένσκι θέλει άμεσα συνάντηση με τον Τραμπ για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία ειρήνης
19:11 Αγόρι 12 χρονών υπέστη σοβαρά εγκαύματα σε τζάκι και διασωληνώθηκε!
19:00 Επικίνδυνες πολλές παιδικές χαρές
18:51 ΚΕΔ: Δεν υπάρχει πέναλτι για τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, ΒΙΝΤΕΟ
18:44 ΒΙΠΕ Πατρών: Τραυματισμός εργαζόμενου από έκρηξη θερμοσύφωνα!
18:37 Ο Λάζαρος Ρότα στην ΑΕΚ έως το 2030!
18:29 Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και δυνατοί άνεμοι θα σαρώσουν μεγάλο μέρος της χώρας έως και την Παρασκευή
18:18 Πάτρα: Την Τετάρτη 26/11 η Περιφέρεια υπογράφει σύμφωνο συνεργασίας με το «Χαμόγελο του Παιδιού»
18:09 Η Περιφέρεια τίμησε Ολυμπιονίκες και παραολυμπιονίκες αθλητές στην Αρχ. Ολυμπία
18:00 Κρεοπώλες Πάτρας: «Πονηρό» το ταμπελάκι, διαμαρτυρία από τον Σύλλογο
17:55 H Κομισιόν άναψε πράσινο φως για τον ελληνικό προϋπολογισμό
17:50 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Που και πώς θα χτυπήσει η κακοκαιρία, έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων
17:45 Καρδίτσα: Λύκος μπήκε σε ποιμνιοστάσιο και σκότωσε 20 πρόβατα
17:40 Πέθανε ψέλνοντας το «Πάτερ Ημών» και παρακαλώντας για τη ζωή της η 75χρονη στη Σαλαμίνα
17:33 Σεφερλής: «Ετοιμάζω κωμική σειρά για την τηλεόραση»
17:25 Έκτακτη συνεδρίαση ΤΕΣΟΠΠ στη Δ. Αχαΐα λόγω καιρικών συνθηκών, σε επιφυλακή ο Δήμος
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ