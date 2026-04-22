Κεφαλονιά: Για «τυπικές επικοινωνίες» μιλάει ο σύντροφος της 19χρονης Μυρτούς για το μοιραίο βράδυ

Νέα διάσταση στην υπόθεση του θανάτου της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά δίνουν οι δηλώσεις του συντρόφου της, ο οποίος περιέγραψε ως «τυπικές» τις επαφές που είχαν το επίμαχο βράδυ. Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν υπήρξε ουσιαστική συνομιλία μεταξύ τους, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν δέχθηκε κάποια πρόσκληση να μεταβεί στο δωμάτιο όπου εκείνη βρισκόταν αργότερα.

22 Απρ. 2026 11:36
Pelop News

Στο προσκήνιο της υπόθεσης που έχει συγκλονίσει την Κεφαλονιά βρίσκονται πλέον και οι δηλώσεις του συντρόφου της 19χρονης Μυρτώς, ο οποίος μίλησε για τις τελευταίες επαφές που είχε μαζί της το βράδυ πριν από τον θάνατό της. Μιλώντας στον ΑΝΤ1, περιέγραψε την επικοινωνία τους ως περιορισμένη και χωρίς ιδιαίτερο περιεχόμενο, επιχειρώντας να δώσει τη δική του εκδοχή για το τι προηγήθηκε εκείνες τις ώρες.

Όπως ανέφερε, οι επαφές τους ήταν «τυπικές», όπως συμβαίνει –κατά την περιγραφή του– σε ένα ζευγάρι όταν ο ένας επιστρέφει στο σπίτι και στέλνει ένα μήνυμα στον άλλον. Επέμεινε μάλιστα ότι δεν υπήρξε κάποια ουσιαστική συνομιλία ανάμεσά τους, λέγοντας πως το μόνο που ειπώθηκε ήταν μια σύντομη αναφορά της 19χρονης ότι τον είδε στην παραλιακή, στην οποία εκείνος απάντησε πως δεν την είχε δει.

Τι είπε για τις τελευταίες κινήσεις της 19χρονης

Ο σύντροφός της υποστήριξε ακόμη ότι την είχε αφήσει μαζί με την Ολίβια και στη συνέχεια αποχώρησε για να επιστρέψει στο σπίτι του. Σύμφωνα με όσα είπε, ο λόγος που έφυγε ήταν για να πάει να πάρει ένα powerbank, επιχειρώντας έτσι να εξηγήσει γιατί δεν παρέμεινε μαζί της εκείνο το διάστημα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αναφορά του στο αν υπήρξε πρόσκληση από την 19χρονη να μεταβεί στο δωμάτιο όπου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, βρισκόταν αργότερα με τους τρεις συλληφθέντες. Ο ίδιος απάντησε αρνητικά, λέγοντας ξεκάθαρα ότι δεν τον προσκάλεσε κάπου. Η τοποθέτηση αυτή προστίθεται πλέον στα στοιχεία που εξετάζονται γύρω από τη χρονική ακολουθία των γεγονότων της υπόθεσης.


Οι αναφορές του συντρόφου της 19χρονης έρχονται σε μια στιγμή που η υπόθεση παραμένει στο μικροσκόπιο των Αρχών και της κοινής γνώμης, με κάθε νέα μαρτυρία ή δημόσια τοποθέτηση να αποκτά ξεχωριστή βαρύτητα. Χωρίς να αλλάζουν από μόνες τους την ουσία της δικαστικής και ανακριτικής διερεύνησης, οι δηλώσεις του καταγράφουν τη δική του εκδοχή για τις τελευταίες επικοινωνίες με τη Μυρτώ και φωτίζουν ένα ακόμη κομμάτι από το παζλ της πολύκροτης υπόθεσης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:43 ΟΠΕΚΕΠΕ: «Να υπερψηφίσετε την άρση της ασυλίας μου» είπε ο Σκρέκας από τη Βουλή
13:38 Ορμούζ: Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε ότι κατέλαβαν δύο πλοία, ανάμεσά τους το ελληνόκτητο Epaminondas
13:33 Πάτρα: Στο επίκεντρο η ενεργειακή αυτονομία σχολείων στην ημερίδα του Interreg EnerCmed
13:25 Παπαδιαμάντης στην Πάτρα: «Απόλαυσις στη Γειτονιά» στο θέατρο Act την Κυριακή
13:19 Πάτρα: Αντίδραση του Εργατικού Κέντρου για τις Επιτροπές του ΕΦΚΑ – Κάλεσμα σε κινητοποίηση
13:13 ΟΠΕΚΕΠΕ: «Η διαβίβαση αιτήματος πολίτη είναι πολιτική δραστηριότητα» είπε ο Μηταράκης
13:07 Στενά του Ορμούζ: Τρίτο περιστατικό επίθεσης σε φορτηγό πλοίο μέσα σε λίγες ώρες
13:02 ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν περίμενα ότι θα ζητώ την άρση της ασυλίας μου» είπε ο Κώστας Τσιάρας
13:00 Η Δυτική Ελλάδα στήνει υποδοχή για τη νέα τουριστική σεζόν – Περίπτερα σε Άραξο, Άκτιο, Πάτρα και Κατάκολο
12:57 Βρετανία και Γαλλία οργανώνουν πολυεθνική αποστολή για τα Στενά του Ορμούζ
12:55 «Νταντάδες Γειτονιάς»: Πότε και πως ανοίξει η πλατφόρμα σε εξέλιξη η ψηφιακή ενδυνάμωση 6.500 ηλικιωμένων και ΑμεΑ
12:55 ΟΠΕΚΕΠΕ: «Είμαι αθώος, θα καθαρίσω το όνομά μου» είπε ο Κώστας Αχ. Καραμανλής στη Βουλή
12:46 Τσερνόμπιλ: Η Ουκρανία καταγγέλλει ρωσικά drones και Kinzhal κοντά στον σταθμό
12:46 Ηλεκτρική ενέργεια: Τα στοιχεία για την εκτόξευση των «μπλε» τιμολογίων το 2025
12:42 Βιολάντα: Σήμερα η απολογία του ιδιοκτήτη για τη φονική έκρηξη με τις πέντε νεκρές
12:40 Ο Πάνος Βλάχος πήρε την κιθάρα του και τραγούδησε στην Ερμού ΒΙΝΤΕΟ
12:33 Μητσοτάκης: Οκτώ νέα μέτρα στήριξης μετά το πλεόνασμα – Ποιοι κερδίζουν
12:33 Νατάσα Θεοδωρίδου: Πώς απάντησε όταν τη ρώτησαν αν ετοιμάζεται να παντρευτεί
12:32 Δείτε ποιοι διαιτητές επιλέχτηκαν να «σφυρίξουν» το Απόλλων-Προμηθέας 2014
12:28 Κοζάνη: Εργατικό ατύχημα στο Νότιο Πεδίο της ΔΕΗ με τρεις τραυματίες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ