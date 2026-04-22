Κεφαλονιά: Για «τυπικές επικοινωνίες» μιλάει ο σύντροφος της 19χρονης Μυρτούς για το μοιραίο βράδυ

Στο προσκήνιο της υπόθεσης που έχει συγκλονίσει την Κεφαλονιά βρίσκονται πλέον και οι δηλώσεις του συντρόφου της 19χρονης Μυρτώς, ο οποίος μίλησε για τις τελευταίες επαφές που είχε μαζί της το βράδυ πριν από τον θάνατό της. Μιλώντας στον ΑΝΤ1, περιέγραψε την επικοινωνία τους ως περιορισμένη και χωρίς ιδιαίτερο περιεχόμενο, επιχειρώντας να δώσει τη δική του εκδοχή για το τι προηγήθηκε εκείνες τις ώρες.

Όπως ανέφερε, οι επαφές τους ήταν «τυπικές», όπως συμβαίνει –κατά την περιγραφή του– σε ένα ζευγάρι όταν ο ένας επιστρέφει στο σπίτι και στέλνει ένα μήνυμα στον άλλον. Επέμεινε μάλιστα ότι δεν υπήρξε κάποια ουσιαστική συνομιλία ανάμεσά τους, λέγοντας πως το μόνο που ειπώθηκε ήταν μια σύντομη αναφορά της 19χρονης ότι τον είδε στην παραλιακή, στην οποία εκείνος απάντησε πως δεν την είχε δει.

Τι είπε για τις τελευταίες κινήσεις της 19χρονης

Ο σύντροφός της υποστήριξε ακόμη ότι την είχε αφήσει μαζί με την Ολίβια και στη συνέχεια αποχώρησε για να επιστρέψει στο σπίτι του. Σύμφωνα με όσα είπε, ο λόγος που έφυγε ήταν για να πάει να πάρει ένα powerbank, επιχειρώντας έτσι να εξηγήσει γιατί δεν παρέμεινε μαζί της εκείνο το διάστημα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αναφορά του στο αν υπήρξε πρόσκληση από την 19χρονη να μεταβεί στο δωμάτιο όπου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, βρισκόταν αργότερα με τους τρεις συλληφθέντες. Ο ίδιος απάντησε αρνητικά, λέγοντας ξεκάθαρα ότι δεν τον προσκάλεσε κάπου. Η τοποθέτηση αυτή προστίθεται πλέον στα στοιχεία που εξετάζονται γύρω από τη χρονική ακολουθία των γεγονότων της υπόθεσης.





Οι αναφορές του συντρόφου της 19χρονης έρχονται σε μια στιγμή που η υπόθεση παραμένει στο μικροσκόπιο των Αρχών και της κοινής γνώμης, με κάθε νέα μαρτυρία ή δημόσια τοποθέτηση να αποκτά ξεχωριστή βαρύτητα. Χωρίς να αλλάζουν από μόνες τους την ουσία της δικαστικής και ανακριτικής διερεύνησης, οι δηλώσεις του καταγράφουν τη δική του εκδοχή για τις τελευταίες επικοινωνίες με τη Μυρτώ και φωτίζουν ένα ακόμη κομμάτι από το παζλ της πολύκροτης υπόθεσης.

