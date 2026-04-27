Κεφαλονιά: Κοκαΐνη, κάνναβη και αλκοόλ στον οργανισμό της 19χρονης

Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια θανάτου – Προφυλακισμένοι οι τρεις κατηγορούμενοι

Κεφαλονιά: Κοκαΐνη, κάνναβη και αλκοόλ στον οργανισμό της 19χρονης
27 Απρ. 2026 17:04
Pelop News

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτώς στο Αργοστόλι, καθώς οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν την παρουσία κοκαΐνης, κάνναβης και αλκοόλ στον οργανισμό της.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι ουσίες φαίνεται να καταναλώθηκαν την ίδια ημέρα, στοιχείο που εξετάζεται από τις Αρχές στο πλαίσιο της συνολικής διερεύνησης της υπόθεσης και των συνθηκών που οδήγησαν στον θάνατό της.

Η 19χρονη εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένη σε πλατεία της πόλης, αφού είχε προηγηθεί χρήση ναρκωτικών σε δωμάτιο ξενοδοχείου, χωρίς να της παρασχεθεί βοήθεια σε κρίσιμη στιγμή.

Την ίδια ώρα, αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων, τα οποία εκτιμάται ότι θα ρίξουν περισσότερο φως στα ακριβή αίτια θανάτου και θα συμπληρώσουν την ιατροδικαστική εικόνα.

Στο μεταξύ, με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι που εμπλέκονται στην υπόθεση. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη που αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως, σύμφωνα με τα άρθρα 299 και 15 του Ποινικού Κώδικα.

Η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί έντονο κοινωνικό προβληματισμό, ενώ οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών της τραγωδίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:12 Αποκάλυψη Bloomberg για νέα επίθεση Μερτς σε Τραμπ: Το Ιράν «ξεφτιλίζει» τις ΗΠΑ
20:01 Δολοφονία Γιακουμάκη: Το μεγάλο μυστήριο με τα μηνύματα του «Γιώργου» στον πρώην σύντροφο της
19:54 Υπόθεση Τεμπών: Και το ελληνικό δημόσιο βλέπει «ανθρώπινο λάθος»
19:43 Πρωτομαγιά: Τα αυξημένα μέτρα της τροχαίας, απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών
19:32 «Τρώνε συναδέλφους τους»! Φρικιαστικές καταγγελίες για κανιβαλισμό Ρώσων στρατιωτών στο μέτωπο της Ουκρανίας
19:21 «Στο ένα λεπτό, αυτού του γυρνάει η βίδα. Όταν έπεσα κάτω άρχισε να με κλωτσάει», μαρτυρικός εφιάλτης στο Παγκράτι
19:11 Πέθανε η τραγουδίστρια Νατάσα Μωϋσόγλου
19:00 Οταν οι μεγάλες αλήθειες παραμερίζονται
18:50 Σοκάρουν οι λεπτομέρειες στην υπόθεση Μουρτζούκου: Έβαζαν τον Παναγιωτάκη στο πλυντήριο ρούχων!
18:40 Εύβοια: Θανάσιμος τραυματισμός 70χρονου αγρότη, που καταπλακώθηκε από τρακτέρ
18:31 Κλήρωση και αποτελέσματα σε Πειραματικά, Πρότυπα, Εκκλησιαστικά και Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία
18:20 Ντοκουμέντο στη Χίο: Κακοποίηση 98χρονου από οικιακή βοηθό, του τραβάει τα μαλλιά και τον χτυπάει στο κεφάλι
18:10 «Το μαχαίρι το είχε πάντα κρυμμένο στην ντουλάπα», σοκαρισμένη η πρώην κοπέλα του 20χρονου που δολοφόνησε τον 27χρονο
18:00 Αιγιάλεια: «Επαναστάτησαν» οι εργαζόμενοι σε ΚΔΑΠ και Παιδικούς Σταθμούς – Για ποιο λόγο
17:54 Η Ολυμπιάδα πρώτες κινήσεις με παραμονή Δαρείου-Ρουμελιώτη
17:49 Υποκλοπές: Το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει αίτημα εξεταστικής επιτροπής – Τι ζητά από την αντιπολίτευση
17:47 Η Ισπανία προτρέπει τους πολίτες να αγοράσουν αεροπορικά γιατί θα ανέβουν 50%
17:41 «Είναι απάνθρωπο να μην ξέρεις αν αύριο εσύ και η οικογένειά σου θα έχετε στέγη», μήνυμα απόγνωσης από παίκτες του ΠΑΣ Γιάννινα
17:40 Στενά του Ορμούζ: Με περιορισμό κυκλοφορούν τα πλοία, τι λέει το Ιράν
17:35 Γιώργος Γεραπετρίτης από Τρίπολη: Επανεκκίνηση διαλόγου με τη Λιβύη για ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Επιλογή ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ