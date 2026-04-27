Κεφαλονιά: Κοκαΐνη, κάνναβη και αλκοόλ στον οργανισμό της 19χρονης

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτώς στο Αργοστόλι, καθώς οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν την παρουσία κοκαΐνης, κάνναβης και αλκοόλ στον οργανισμό της.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι ουσίες φαίνεται να καταναλώθηκαν την ίδια ημέρα, στοιχείο που εξετάζεται από τις Αρχές στο πλαίσιο της συνολικής διερεύνησης της υπόθεσης και των συνθηκών που οδήγησαν στον θάνατό της.

Η 19χρονη εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένη σε πλατεία της πόλης, αφού είχε προηγηθεί χρήση ναρκωτικών σε δωμάτιο ξενοδοχείου, χωρίς να της παρασχεθεί βοήθεια σε κρίσιμη στιγμή.

Την ίδια ώρα, αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων, τα οποία εκτιμάται ότι θα ρίξουν περισσότερο φως στα ακριβή αίτια θανάτου και θα συμπληρώσουν την ιατροδικαστική εικόνα.

Στο μεταξύ, με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι που εμπλέκονται στην υπόθεση. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη που αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως, σύμφωνα με τα άρθρα 299 και 15 του Ποινικού Κώδικα.

Η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί έντονο κοινωνικό προβληματισμό, ενώ οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών της τραγωδίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



