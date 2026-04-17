Κεφαλονιά: Λύγισε η μητέρα της Μυρτούς – Ήταν η ψυχή μου, θα φύγω μαζί της δεν την αφήνω μόνη της ΒΙΝΤΕΟ

Σε κατάσταση βαθιάς οδύνης εμφανίστηκε η μητέρα της 19χρονης Μυρτώς, η οποία έχασε τη ζωή της στην Κεφαλονιά, σε μία από τις πιο φορτισμένες στιγμές της υπόθεσης που εξακολουθεί να συγκλονίζει το πανελλήνιο. Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της και περιέγραψε τη συντριβή της μετά τον χαμό της κόρης της, λέγοντας πως η ζωή της ήταν απόλυτα δεμένη μαζί της και πως αδυνατεί να διαχειριστεί την απώλεια.

Οι δηλώσεις της έγιναν ενώ στην Κεφαλονιά βρισκόταν σε εξέλιξη η κρίσιμη διαδικασία των απολογιών των τριών συλληφθέντων, που κατηγορούνται για την υπόθεση θανάτου της 19χρονης. Οι τρεις κατηγορούμενοι πέρασαν το πρωί της Παρασκευής 17 Απριλίου 2026 το κατώφλι των δικαστηρίων, με τη δικογραφία να βρίσκεται πλέον στο πιο καθοριστικό της στάδιο, καθώς από τις απολογίες τους θα κριθούν τα επόμενα δικονομικά βήματα.

Η μητέρα της Μυρτώς μίλησε για ένα παιδί που, όπως είπε, ήταν ολόκληρος ο κόσμος της. Μέσα σε σπαρακτικές φράσεις, περιέγραψε πόσο δεμένη ήταν με την κόρη της, πόσο μεγάλη αδυναμία της είχε και πόσο αβάσταχτη είναι πλέον η καθημερινότητα χωρίς εκείνη. Η δημόσια αυτή κατάρρευση έδωσε ακόμη πιο έντονα το ανθρώπινο βάρος μιας υπόθεσης που έχει ήδη φορτίσει βαθιά την τοπική κοινωνία αλλά και ολόκληρη τη χώρα.





Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, η 19χρονη βρέθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Αργοστόλι και αργότερα έχασε τη ζωή της, ενώ οι έρευνες των Αρχών επικεντρώνονται στις κινήσεις και στις ευθύνες των προσώπων που βρίσκονταν μαζί της εκείνο το βράδυ. Η εξόδιος ακολουθία για τη Μυρτώ έχει προγραμματιστεί για σήμερα, στις 15:00, στην Ιερά Μητρόπολη Αργοστολίου.

Το δράμα της οικογένειας εκτυλίσσεται, έτσι, παράλληλα με τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Από τη μία η μητέρα προσπαθεί, μέσα στον πόνο της, να σταθεί απέναντι σε μια απώλεια που ξεπερνά κάθε αντοχή· από την άλλη, η Δικαιοσύνη καλείται να δώσει απαντήσεις σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ και οργή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



