Κεφαλονιά: Σε ανακριτή και εισαγγελέα οι 3 για τη Μυρτώ, την ώρα που η οικογένεια τη ντύνει νύφη για το τελευταίο αντίο

Με την Κεφαλονιά να παραμένει βυθισμένη στο πένθος, η σημερινή ημέρα εξελίσσεται σε κομβική για την υπόθεση του θανάτου της 19χρονης Μυρτώς. Από τη μία πλευρά, οι τρεις συλληφθέντες οδηγούνται ενώπιον των δικαστικών αρχών για να απολογηθούν. Από την άλλη, λίγες ώρες αργότερα, η οικογένεια, οι φίλοι και η τοπική κοινωνία ετοιμάζονται να της πουν το τελευταίο αντίο στην εξόδιο ακολουθία που θα τελεστεί στις 3 το μεσημέρι στην Ιερά Μητρόπολη Αργοστολίου.

Το κλίμα έξω από τα δικαστήρια είναι ιδιαίτερα φορτισμένο, με ισχυρή αστυνομική παρουσία και αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Οι τρεις κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν εξαιρετικά σοβαρές κατηγορίες, καθώς σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη που, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως, με παραπομπή στα άρθρα 299 και 15 του Ποινικού Κώδικα. Μετά το τέλος των απολογιών τους, εισαγγελέας και ανακριτής θα κρίνουν αν θα προφυλακιστούν ή αν θα αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Διαβάστε επίσης: Τραγωδία στην Κεφαλονιά: Στον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες, αναπάντητα ερωτηματικά

Τα στοιχεία που «χτίζουν» τη δικογραφία

Η αστυνομική έρευνα στηρίχθηκε, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει έως τώρα γνωστά, σε βιντεοληπτικό υλικό, μαρτυρικές καταθέσεις και σειρά κρίσιμων ευρημάτων που συγκεντρώθηκαν τις πρώτες ώρες μετά τον εντοπισμό της 19χρονης νεκρής σε πάρκο στο Αργοστόλι. Παράλληλα, οι Αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση κινητών τηλεφώνων, ρούχων και προσωπικών αντικειμένων, τα οποία εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη χαρτογράφηση των κινήσεων των εμπλεκομένων πριν και μετά τη μεταφορά της νεαρής στην πλατεία, αλλά και σε όσα ακολούθησαν. Από την έρευνα προέκυψε, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι υπήρξαν ενέργειες καθαρισμού σε χώρο όπου οι κατηγορούμενοι φέρεται να βρίσκονταν μαζί με τη Μυρτώ και να έκαναν χρήση ναρκωτικών ουσιών. Στο κάδρο της έρευνας έχει μπει ειδικά η στάση ενός 23χρονου, καθώς εξετάζεται τι ακριβώς επιχείρησε να απομακρύνει ή να εξαφανίσει από τον χώρο.

Την ίδια ώρα, κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών πραγματοποίησε εξονυχιστική έρευνα στο σημείο, με φωτογράφηση, συλλογή πειστηρίων και λήψη βιολογικού υλικού, το οποίο θα αναλυθεί εργαστηριακά. Οι απαντήσεις από τις τοξικολογικές και λοιπές εξετάσεις θεωρούνται κομβικές για τη συνέχιση της έρευνας και την αποτύπωση με μεγαλύτερη σαφήνεια των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 19χρονη.

Ο ρόλος του 23χρονου και τα νέα ερωτήματα

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται ιδιαίτερα ο ρόλος του 23χρονου φίλου της Μυρτώς, καθώς στοιχεία που έχουν προκύψει από τη δημοσιογραφική και αστυνομική έρευνα φαίνεται να ανοίγουν νέα ερωτήματα. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνεται η επικοινωνία της 19χρονης με πρόσωπα που, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συνδέονται με οικονομικές συναλλαγές και ύποπτες επαφές, ενώ εξετάζεται και το περιεχόμενο μηνυμάτων που εντοπίστηκαν σε ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Από τη δικογραφία προκύπτει ακόμη ότι ο 23χρονος φέρεται να ήταν το πρόσωπο που κάλεσε έναν 26χρονο αθλητή στο δωμάτιο ξενοδοχείου, προκειμένου να μεταφερθεί ποσότητα κοκαΐνης. Το ποιος πλήρωσε, ποιος γνώριζε τι ακριβώς συνέβαινε και ποιος είχε ενεργό ρόλο στα γεγονότα που ακολούθησαν είναι ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά και ερευνώνται. Στο νησί, μάλιστα, έχουν φουντώσει οι συζητήσεις γύρω από το ενδεχόμενο να υπήρξε εμπλοκή και άλλων ουσιών, πέραν της κοκαΐνης, όμως τις οριστικές απαντήσεις αναμένεται να δώσουν οι εργαστηριακές εξετάσεις.

Το τελευταίο αντίο και οι βαριές καταγγελίες του πατέρα

Μέσα σε αυτό το ασφυκτικό σκηνικό, το μεσημέρι θα τελεστεί η κηδεία της 19χρονης Μυρτώς. Η οικογένειά της καλείται να διαχειριστεί ένα αβάσταχτο πένθος, την ώρα που η υπόθεση εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο και να προκαλεί σοκ.

Συγκλονιστικές ήταν οι δηλώσεις του πατέρα της, ο οποίος μιλώντας στο MEGA περιέγραψε τη σημερινή ημέρα ως τη δυσκολότερη της ζωής του. «Σήμερα έχω και τον γάμο και την κηδεία της κόρης μου», είπε, σε μια φράση που αποτυπώνει όλο το μέγεθος του προσωπικού του δράματος. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η κόρη του παγιδεύτηκε, ότι χρησιμοποιήθηκε ως δόλωμα για οικονομικές συναλλαγές και ότι πίσω από την υπόθεση βρίσκεται οργανωμένο κύκλωμα. Παράλληλα, ισχυρίστηκε πως οι κατηγορούμενοι έριξαν κάτι στο ποτό της, κάτι που, όπως είπε, οδήγησε στους σπασμούς και στον θάνατό της.

Οι ισχυρισμοί αυτοί αποτυπώνουν τη συντριβή και την οργή της οικογένειας, ωστόσο αποτελούν μέρος της δημόσιας καταγγελίας του πατέρα και όχι επίσημο πόρισμα της έρευνας. Αυτό που μένει, προς το παρόν, είναι ότι η Κεφαλονιά ζει μία από τις πιο βαριές και σκοτεινές υποθέσεις των τελευταίων ετών, με τη Δικαιοσύνη να καλείται τώρα να δώσει τις πρώτες ουσιαστικές απαντήσεις.

