Τραγωδία στην Κεφαλονιά: Στον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες, αναπάντητα ερωτηματικά

17 Απρ. 2026 10:21
Pelop News

Ενώπιον των ανακριτικών αρχών οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες που εμπλέκονται στον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς, σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο. Η ποινική δίωξη σε βάρος τους αναβαθμίστηκε στην εξαιρετικά βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση διά παραλείψεως, καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι η άτυχη κοπέλα αφέθηκε αβοήθητη.

 Η αστυνομική έρευνα, βασισμένη σε βιντεοληπτικό υλικό και καταθέσεις, αποκαλύπτει ένα σοκαριστικό παρασκήνιο. Σύμφωνα με τις Αρχές:

  • Οι κατηγορούμενοι βρίσκονταν μαζί με τη 19χρονη κάνοντας χρήση ναρκωτικών ουσιών.

  • Όταν η κοπέλα παρουσίασε σοβαρό πρόβλημα, οι εμπλεκόμενοι την μετέφεραν ημιλιπόθυμη στην πλατεία και την εγκατέλειψαν.

  • Αντί να καλέσουν βοήθεια, ένας εξ αυτών (ο 23χρονος) φέρεται να επέστρεψε στον χώρο της συνάντησης για να πραγματοποιήσει «επιμελή καθαρισμό», επιχειρώντας να εξαφανίσει ίχνη και πειστήρια.

Τα ευρήματα 

Το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών προχώρησε σε εξονυχιστική εξερεύνηση του χώρου, συλλέγοντας βιολογικό υλικό και κατασχέσεις αντικειμένων (κινητά τηλέφωνα, ρούχα), τα οποία εξετάζονται στα εργαστήρια. Οι Αρχές έχουν ήδη στα χέρια τους βίντεο που καταγράφει τη στιγμή της μεταφοράς της 19χρονης, το οποίο θεωρείται κρίσιμο για τη στοιχειοθέτηση των κατηγοριών.

Το τελευταίο «αντίο»

Μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης, η οικογένεια και οι φίλοι της Μυρτούς θα της πουν το τελευταίο αντίο σήμερα στις 15:00, στην Ιερά Μητρόπολη Αργοστολίου, όπου θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία.

