Κεφαλονιά: Νεκρός ο 26χρονος που αγνοούνταν – Το αυτοκίνητό του βρέθηκε στη θάλασσα

Τραγική εξέλιξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης του 26χρονου από την Κεφαλονιά, ο οποίος αγνοούνταν από τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου. Όπως έγινε γνωστό, ο νεαρός ανασύρθηκε νεκρός μέσα από το αυτοκίνητό του, το οποίο είχε καταλήξει στη θάλασσα, στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου.

Η δήλωση εξαφάνισης έγινε από τη μητέρα του, η οποία ανέφερε ότι ο γιος της έφυγε το πρωί της Δευτέρας για τη δουλειά του, χωρίς να επιστρέψει. Μετά από σχεδόν δύο ημέρες χωρίς κανένα ίχνος του, οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα. Πυροσβεστική, Αστυνομία και Λιμενικό «χτένισαν» τόσο τις περιοχές γύρω από τα Κουρουκλάτα όσο και τη θαλάσσια ζώνη.

Το βράδυ της Τετάρτης, πυροσβέστες εντόπισαν ένα αυτοκίνητο στη θαλάσσια περιοχή «Κόκκινος Βράχος». Σκάφος του Λιμενικού έφτασε στο σημείο και επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για όχημα, χωρίς τότε να είναι γνωστό αν βρισκόταν κάποιος μέσα.

Το πρωί της Πέμπτης ξεκίνησε η δύσκολη επιχείρηση ανάσυρσης, με δυσμενείς καιρικές συνθήκες να δυσκολεύουν σημαντικά το έργο των διασωστικών δυνάμεων. Μετά από επίμονη προσπάθεια, οι δύτες κατάφεραν να ανασύρουν το όχημα, το οποίο είχε καρφωθεί στον βυθό. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τη σορό του 26χρονου, η οποία μεταφέρθηκε αρχικά με σκάφος του Λιμενικού στο λιμάνι του Αργοστολίου και στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, όπου διαπιστώθηκε και τυπικά ο θάνατός του.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα κατέληξε στη θάλασσα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



