Κέιτ Μίντλετον: Αποθεώθηκε στην απονομή της κούπας του Wimbledon ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Η Κέιτ Μίντλετον έκανε την δεύτερη δημόσια εμφάνισή της μέσα στο 2024, καθώς συνεχίζει την θεραπεία της για τον καρκίνο.

Αυτή τη φορά εμφανίστηκε στο Wimbledon.

Και όπως φαίνεται από τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social, θερμή ήταν η υποδοχή που επεφύλαξαν στην Κέιτ Μίντλετον το απόγευμα της Κυριακής οι θεατές στο Wimbledon για τον τελικό των ανδρών μεταξύ του Κάρλος Αλκαράθ και του Νόβακ Τζόκοβιτς.

Kate Middleton received a huge applause as she took her seat in the Royal Box for the Alcaraz & Djokovic Wimbledon final.

Great to see her looking so happy & healthy.

It wouldn’t be the same without her.

💜

July 14, 2024