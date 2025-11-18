Κέιτ Μίντλετον: Το κάλεσμά της για περισσότερη τρυφερότητα ΒΙΝΤΕΟ

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας μίλησε στην εκδήλωση Επιχειρηματική Ομάδα Εργασίας για την Πρώιμη Παιδική Ηλικία, μπροστά στους κορυφαίους επιχειρηματίας της Βρετανίας

18 Νοέ. 2025 23:39
Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, πραγματοποίησε την πρώτη της δημόσια ομιλία μετά από δύο χρόνια, προτρέποντας τους επικεφαλής των επιχειρήσεων να δώσουν προτεραιότητα στον «χρόνο και την τρυφερότητα» παράλληλα με το κέρδος και την επιτυχία.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας μίλησε στην εκδήλωση Επιχειρηματική Ομάδα Εργασίας για την Πρώιμη Παιδική Ηλικία, μπροστά στους κορυφαίους επιχειρηματίας της Βρετανίας. Πρόκειται για την πρώτη δημόσια ομιλία της από τον Νοέμβριο του 2023.

Από τότε, έχει δημοσιεύσει ηχογραφημένα μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μεταξύ άλλων και για τη σταδιακή ανάρρωσή της μετά τη χημειοθεραπεία, αλλά αυτή ήταν η πρώτη ομιλία που έδωσε αυτοπροσώπως.

«Η δική μου αφοσίωση και η δουλειά του Κέντρου για την Πρώιμη Παιδική Ηλικία πηγάζει από μία ουσιαστική αλήθεια: η αγάπη που αισθανόμαστε στα πρώτα μας χρόνια διαμορφώνει θεμελιωδώς αυτό που γινόμαστε και πώς ευημερούμε ως ενήλικες», είπε η Κέιτ Μίντλετον.

Περιέγραψε την αγάπη ως «το πρώτο και πιο ουσιώδες δέσιμο», αλλά και ως «το αόρατο νήμα, που έχει υφανθεί μέσα στο χρόνο, με προσοχή και τρυφερότητα, μέσα από συνεπείς, στοργικές σχέσεις, για να θεμελιώσει το ουσιαστικό περιβάλλον γύρω από ένα παιδί»

Μίλησε στους επιχειρηματίες για την ανάγκη των οικογενειών να μπορούν να προσφέρουν ένα υποστηρικτικό περιβάλλον στα παιδιά τους και τους κάλεσε να επανεξετάσουν τους χώρους εργασίας τους και να δημιουργήσουν ένα διαφορετικό μοντέλο για τις προτεραιότητές τους, στο οποίο οι εταιρείες θα «εκτιμούν τον χρόνο και την στοργή τόσο όσο εκτιμούν την παραγωγικότητα και την επιτυχία».

Το κεντρικό μήνυμα της Πριγκίπισσας στους παρευρισκόμενους επιχειρηματίες ήταν μια ξεκάθαρη πρόκληση: να αναθεωρήσουν τον ρόλο τους στην κοινωνία. Η Κέιτ Μίντλετον υπογράμμισε ότι κάθε περιβάλλον, ένα σπίτι, μια επιχείρηση, ένας εργασιακός χώρος, είναι ένα οικοσύστημα που οι ίδιοι οι άνθρωποι κάνουν την δικιά τους προσπάθεια για να λειτουργήσει σωστά.

«Στο Κέντρο για την Πρώιμη Παιδική Ηλικία, πιστεύουμε ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε η αγάπη να ανθήσει. Έτσι επενδύουμε στο μέλλον μας», δήλωσε. Η αποκατάσταση της αξιοπρέπειας στην «ήσυχη, συχνά αόρατη εργασία της φροντίδας» είναι, κατά την πριγκίπισσα, το κλειδί για την οικοδόμηση μιας πιο ευτυχισμένης και υγιούς κοινωνίας.

