Κέντρα δεδομένων: Μία απλή αναζήτηση στη Google ενεργοποιεί έως και 1.000 υπολογιστές!

Πίσω από φαινομενικά απλή διαδικασία κρύβεται μια τεράστια, παγκόσμια υποδομή που λειτουργεί με εντυπωσιακή ακρίβεια και ταχύτητα

Κέντρα δεδομένων: Μία απλή αναζήτηση στη Google ενεργοποιεί έως και 1.000 υπολογιστές!
07 Μαρ. 2026 22:56
Pelop News

Το ξέρετε ότι μόνο μία απλή αναζήτηση στη Google ενεργοποιεί έως και 1.000 υπολογιστές σε κέντρα δεδομένων παγκοσμίως, οι οποίοι επεξεργάζονται δισεκατομμύρια σελίδες σε 0,2 δευτερόλεπτα;

Όταν πληκτρολογείτε μια ερώτηση στη Google, η απάντηση εμφανίζεται σχεδόν ακαριαία. Πίσω όμως από αυτή τη φαινομενικά απλή διαδικασία κρύβεται μια τεράστια, παγκόσμια υποδομή που λειτουργεί με εντυπωσιακή ακρίβεια και ταχύτητα.

Κάθε μεμονωμένη αναζήτηση μπορεί να ενεργοποιήσει περίπου 1.000 υπολογιστές ταυτόχρονα, κατανεμημένους σε γιγαντιαία κέντρα δεδομένων (data centers) σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Τα συστήματα αυτά συνεργάζονται σε πραγματικό χρόνο, «σαρώνοντας» και αναλύοντας δισεκατομμύρια ιστοσελίδες.

Η διαδικασία περιλαμβάνει πολλαπλά στάδια: εντοπισμό σχετικού περιεχομένου, αξιολόγηση αξιοπιστίας, κατάταξη βάσει δεκάδων παραμέτρων και τελική επιλογή των αποτελεσμάτων που εμφανίζονται στην οθόνη του χρήστη. Όλα αυτά ολοκληρώνονται, κατά μέσο όρο, σε περίπου 0,2 δευτερόλεπτα.

Οι αλγόριθμοι που καθορίζουν τη σειρά των αποτελεσμάτων επεξεργάζονται τεράστιους όγκους δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη λέξεις-κλειδιά, τοποθεσία, γλώσσα και εκατοντάδες ακόμη «κλειδιά». Πρόκειται για μια σύνθετη μαθηματική και υπολογιστική διαδικασία που εξελίσσεται διαρκώς.

Έτσι, αυτό που για τον χρήστη μοιάζει με ένα απλό «κλικ», στην πραγματικότητα αποτελεί το αποτέλεσμα μιας συγχρονισμένης λειτουργίας χιλιάδων μηχανημάτων και προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Μια αόρατη, αλλά εντυπωσιακή, μηχανή που κινεί την καθημερινή μας ψηφιακή εμπειρία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:56 Κέντρα δεδομένων: Μία απλή αναζήτηση στη Google ενεργοποιεί έως και 1.000 υπολογιστές!
22:44 Τσίγκας για ΝΕΠ: “Οταν το παιχνίδι παύει να κρίνεται στο νερό…”
22:39 Το ζώδιο που διανύει σούπερ περίοδο και έως το τέλος Απριλίου θα γνωρίζει μεγάλη τύχη!
22:21 Λούκα Ντόντσιτς: Αυτός είναι ο λόγος, που χωρίζει τη μητέρα των δύο παιδιών του
22:06 Επίθεση της Χεζμπολάχ-Ιρανός ΥΠΕΞ: Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε με ένταση εάν οι ΗΠΑ κλιμακώσουν, εκείνες θα έχουν την ευθύνη
21:48 Η δράση του ελληνικού FBI, πώς έφτασε στα ίχνη της πιο ισχυρής οικογένειας Ρομά για την απάτη – μαμούθ με τις χρυσές λίρες
21:40 Η ΝΕΠ εκτός τελικού, τώρα για την 3η θέση
21:36 Τα μέτρα που θα ισχύσουν στον αγώνα Κυπέλλου Παναιγιάλειος-Παναχαϊκή
21:24 Ο ΑΟ Αιγιαλέων νίκησε το Γαλάτσι και μένει τετράδα
21:17 Πάτρα: Συναγερμός και λήξη για φωτιά στο κτίριο του πρώην Λιμεναρχείο, ΒΙΝΤΕΟ
21:12 Πάτρα: Επίσκεψη και προσκύνημα μαθητών του 4ου Λυκείου Τρίπολης στον Άγιο Ανδρέα, ΦΩΤΟ
21:00 Τι ανακοίνωσε η Αστυνομία για τη ληστεία στη Μανολάδα
20:48 Ο «λειψός» Ερμής έχασε εκτός από τον Ιωνικό
20:36 Τα νέα δεδομένα στην υπόθεση πορνογραφίας του πρώην μαιευτήρα στην Πάτρα, πότε και γιατί θα οδηγηθεί στον Ανακριτή
20:24 «Όταν οι γυναίκες προοδεύουν, προοδεύει ολόκληρη η κοινωνία» το μήνυμα της Αμαλίας Βούλγαρη για την Ημέρα της Γυναίκας
20:12 Αναμενομένη ήττα της Ολυμπιάδας από την ΑΕΚ και «αντίο» τετράδα
20:00 Η έκλειψη του κυρίου Λοχαγού
19:48 Ο καιρός θα έχει δύο πρόσωπα, ήλιος αλλά και βροχές!
19:36 Τρελαίνει κόσμο η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου, με Άλεν τρομερή νίκη στο Μετς
19:24 Βρετανία: Θέτει σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας το αεροπλανοφόρο HMS Prince of Wales
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07-08/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ