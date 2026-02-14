Κεντροαριστερά σε τροχιά αναζήτησης: Δούκας και Φάμελλος επαναφέρουν το σενάριο σύγκλισης πριν τις εκλογές

Νέα δημόσια παρέμβαση υπέρ της προσέγγισης των κομμάτων της κεντροαριστεράς πραγματοποίησαν ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται ουσιαστικός προγραμματικός διάλογος προκειμένου να διαμορφωθεί μια κοινή πολιτική πρόταση ενόψει εκλογικών εξελίξεων.

Οι δηλώσεις έγιναν στο περιθώριο ημερίδας με θέμα «Νησιωτικότητα & Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική» στη Λέσβο, την οποία διοργάνωσαν το Ινστιτούτο της Λούκας Κατσέλη και το «Ένα» του Γιάννη Δραγασάκη. Στην εκδήλωση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Αλέξης Χαρίτσης από τη Νέα Αριστερά και ο Πέτρος Κόκκαλης από τον «Κόσμο», ενώ από το ΠΑΣΟΚ έδωσαν το παρών τομεάρχες αντί του προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη.

Κατά την παρέμβασή του, ο Χάρης Δούκας υποστήριξε ότι η συζήτηση για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων έχει καθυστερήσει και συχνά εγκλωβίζεται σε εκλογικά σενάρια και πολιτικές σκοπιμότητες. Όπως ανέφερε, αν ο χώρος δεν καταφέρει να διαμορφώσει ενιαίο λόγο και συνεκτικό πρόγραμμα, υπάρχει κίνδυνος το πολιτικό κενό να καλυφθεί είτε από απογοήτευση είτε από ακραίες επιλογές.

Ο ίδιος επισήμανε ότι καμία πολιτική δύναμη δεν μπορεί μόνη της να δώσει πλήρη απάντηση στις σημερινές προκλήσεις, τονίζοντας πως η συζήτηση πρέπει να επικεντρωθεί όχι στο «ποιος με ποιον», αλλά στο «για ποιο σκοπό, με ποιο σχέδιο και με ποιες δεσμεύσεις». Έθεσε ως βασική προϋπόθεση μια σαφή προγραμματική συμφωνία, η οποία —όπως είπε— προϋποθέτει ειλικρινή διάλογο, καθαρές θέσεις και αποτίμηση διαφορών χωρίς απώλεια πολιτικής ταυτότητας.

Ως παράδειγμα συνεργασίας ανέφερε τις δημοτικές εκλογές στο Παρίσι, όπου πολιτικές δυνάμεις της Αριστεράς αποφάσισαν κοινή στήριξη υποψηφιότητας, ενώ υπενθύμισε και την πρόσφατη κοινοβουλευτική συνεργασία ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς σε πρόταση νόμου για το Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής. Όπως σημείωσε, τέτοιες πρωτοβουλίες μπορούν να αποτελέσουν βάση για ουσιαστικό διάλογο με συγκεκριμένα μέτρα και κοστολογημένες πολιτικές.

Από την πλευρά του, ο Σωκράτης Φάμελλος έκανε λόγο για ανάγκη «προοδευτικής διεξόδου» στις επόμενες εκλογές, εκτιμώντας ότι η πολιτική συγκυρία απαιτεί συντονισμένη απάντηση από τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Υποστήριξε ότι υπάρχει νέα ευκαιρία για διάλογο σε επίπεδο ηγεσιών ώστε να τεθούν οι βάσεις μιας κοινής πολιτικής πρότασης.

Παράλληλα άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, εκφράζοντας την άποψη ότι απαιτείται πολιτική αλλαγή, η οποία —όπως ανέφερε— μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από ενότητα και συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων.

