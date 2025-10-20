Κέρδισε τις εντυπώσεις ο Μαχητικός Σύλλογος Πάτρας στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα

Σημαντικές διακρίσεις σημείωσε η αγωνιστική ομάδα του FIGHT CLUB PATRAS στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Παίδων – Κορασίδων (γεννηθέντες 2012-2013) και στο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Παμπαίδων – Πανκορασίδων (γεννηθέντες 2014-2015), που πραγματοποιήθηκαν στο Αθλητικό Κέντρο Κανήθου στη Χαλκίδα το τριήμερο 17, 18 και 19 Οκτωβρίου.

Η πατρινή ομάδα συμμετείχε με εννέα αθλητές, οι οποίοι πραγματοποίησαν εξαιρετικές εμφανίσεις, αποσπώντας τρεις σημαντικές διακρίσεις και αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη συστηματική δουλειά που γίνεται στον σύλλογο.

Δύο χρυσά και ένα χάλκινο μετάλλιο για το FIGHT CLUB PATRAS

Χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία -53 κιλών κατέκτησε ο Δημήτρης Κωτσόπουλος, ο οποίος εντυπωσίασε με την αγωνιστική του απόδοση, σημειώνοντας έξι συνεχόμενες νίκες απέναντι σε ιδιαίτερα αξιόλογους αντιπάλους. Η επιτυχία αυτή προστίθεται στη συλλογή του νεαρού αθλητή, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του πορεία στην κορυφή των ελληνικών κατηγοριών.

Το δεύτερο χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Μαρία Ανδρουτσοπούλου, στην κατηγορία -33 κιλών, μετά από τέσσερις εξαιρετικούς αγώνες. Παρά το γεγονός ότι συμμετείχε για πρώτη φορά σε διοργάνωση τέτοιου επιπέδου, η νεαρή αθλήτρια έδειξε ωριμότητα και αγωνιστικό πνεύμα, κερδίζοντας επάξια την κορυφή.

Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Ανδρέας Κοντογεωργακόπουλος στην κατηγορία -45 κιλών, πραγματοποιώντας τέσσερις νικηφόρους αγώνες πριν γνωρίσει την ήττα στις λεπτομέρειες στον ημιτελικό. Μία ιδιαίτερα αξιόλογη πορεία που αποδεικνύει την ποιότητα και την αγωνιστικότητα του νεαρού αθλητή.

Άξιες παρουσίες και υποσχέσεις για το μέλλον!

Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε η Κοντογεωργακοπουλου Ελεάνα στην κατηγορια-37 κιλών κατακτώντας την 5η θέση έπειτα από τρεις εξαιρετικούς αγώνες και η Βασιλική Μιτροκοντή, η οποία στην πρώτη της συμμετοχή σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κατέλαβε την 5η θέση στην κατηγορία -40 κιλών, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις.

Αξιόλογες επίσης ήταν οι παρουσίες των Χριστίνας Ανδρουτσοπούλου (-44 κιλά) και Νίκου Δριμάλα (-45 κιλά), που έφτασαν έως την οκτάδα της κατηγορίας τους, σημειώνοντας σημαντικές νίκες και πολύ καλές εμφανίσεις.

Η συμμετοχή και οι διακρίσεις των αθλητών επιβεβαιώνουν την ανοδική πορεία του Μαχητικού Συλλόγου Πάτρας, ο οποίος συνεχίζει να δημιουργεί τη νέα γενιά αθλητών του πατραϊκού ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ, με στόχο τη διάκριση, την εξέλιξη και την προαγωγή του αθλητικού ιδεώδους.

