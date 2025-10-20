Κέρδισε τις εντυπώσεις ο Μαχητικός Σύλλογος Πάτρας στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα

Τρία μετάλλια δύο χρυσά και ένα χάλκινο

Κέρδισε τις εντυπώσεις ο Μαχητικός Σύλλογος Πάτρας στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα
20 Οκτ. 2025 23:57
Pelop News

Σημαντικές διακρίσεις σημείωσε η αγωνιστική ομάδα του FIGHT CLUB PATRAS στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Παίδων – Κορασίδων (γεννηθέντες 2012-2013) και στο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Παμπαίδων – Πανκορασίδων (γεννηθέντες 2014-2015), που πραγματοποιήθηκαν στο Αθλητικό Κέντρο Κανήθου στη Χαλκίδα το τριήμερο 17, 18 και 19 Οκτωβρίου.

Η πατρινή ομάδα συμμετείχε με εννέα αθλητές, οι οποίοι πραγματοποίησαν εξαιρετικές εμφανίσεις, αποσπώντας τρεις σημαντικές διακρίσεις και αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη συστηματική δουλειά που γίνεται στον σύλλογο.

Δύο χρυσά και ένα χάλκινο μετάλλιο για το FIGHT CLUB PATRAS

Χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία -53 κιλών κατέκτησε ο Δημήτρης Κωτσόπουλος, ο οποίος εντυπωσίασε με την αγωνιστική του απόδοση, σημειώνοντας έξι συνεχόμενες νίκες απέναντι σε ιδιαίτερα αξιόλογους αντιπάλους. Η επιτυχία αυτή προστίθεται στη συλλογή του νεαρού αθλητή, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του πορεία στην κορυφή των ελληνικών κατηγοριών.

Το δεύτερο χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Μαρία Ανδρουτσοπούλου, στην κατηγορία -33 κιλών, μετά από τέσσερις εξαιρετικούς αγώνες. Παρά το γεγονός ότι συμμετείχε για πρώτη φορά σε διοργάνωση τέτοιου επιπέδου, η νεαρή αθλήτρια έδειξε ωριμότητα και αγωνιστικό πνεύμα, κερδίζοντας επάξια την κορυφή.

Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Ανδρέας Κοντογεωργακόπουλος στην κατηγορία -45 κιλών, πραγματοποιώντας τέσσερις νικηφόρους αγώνες πριν γνωρίσει την ήττα στις λεπτομέρειες στον ημιτελικό. Μία ιδιαίτερα αξιόλογη πορεία που αποδεικνύει την ποιότητα και την αγωνιστικότητα του νεαρού αθλητή.

Άξιες παρουσίες και υποσχέσεις για το μέλλον!

Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε η Κοντογεωργακοπουλου Ελεάνα στην κατηγορια-37 κιλών κατακτώντας την 5η θέση έπειτα από τρεις εξαιρετικούς αγώνες και η Βασιλική Μιτροκοντή, η οποία στην πρώτη της συμμετοχή σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κατέλαβε την 5η θέση στην κατηγορία -40 κιλών, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις.

Αξιόλογες επίσης ήταν οι παρουσίες των Χριστίνας Ανδρουτσοπούλου (-44 κιλά) και Νίκου Δριμάλα (-45 κιλά), που έφτασαν έως την οκτάδα της κατηγορίας τους, σημειώνοντας σημαντικές νίκες και πολύ καλές εμφανίσεις.

Η συμμετοχή και οι διακρίσεις των αθλητών επιβεβαιώνουν την ανοδική πορεία του Μαχητικού Συλλόγου Πάτρας, ο οποίος συνεχίζει να δημιουργεί τη νέα γενιά αθλητών του πατραϊκού ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ, με στόχο τη διάκριση, την εξέλιξη και την προαγωγή του αθλητικού ιδεώδους.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Κέρδισε τις εντυπώσεις ο Μαχητικός Σύλλογος Πάτρας στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα
23:43 Αυτή είναι η νόσος-απειλή για όλους όσοι έχουν χάσει έστω ένα δόντι
23:31 Αλήθειες και ψέματα για τον νέο ΚΟΚ για ψώνια στα καθίσματα, καφέ και χοντρά μπουφάν
22:55 Προσοχή, αυτός είναι ο παράγοντας που κάνει για την καρδιά τις φυτικές τροφές επικίνδυνες!
22:45 Χαμάς: Παρέδωσε στο Ισραήλ έναν ακόμη σορό
22:35 Πέθανε ο πρώην πρόεδρος του Άρη Λάκης Κλεώπας
22:28 Ποινή 10 μήνες φυλάκισης και 2.365 ευρώ πρόστιμο σε οδηγό για τρεις παραβάσεις!
22:14 ΕΑΠ και ΑΕ Ροϊτίκων έκαναν τη δουλειά με ΣΕΦΑ, Ολυμπιάδα, τι συνέβη στην 3η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ
22:11 O ΑΟ Αιγιαλέων πήρε το ντέρμπι στην Α2 Εθνική, τι δήλωσαν οι δύο προπονητές
22:00 Τραμπ: «Συνάψαμε μια συμφωνία με τη Χαμάς, θα πρέπει να καθίσουν φρόνιμα και εάν αυτό δεν συμβεί, θα τους εξαλείψουμε»
21:51 «Μας λέτε για “γνωστούς-άγνωστους”, χρόνια τώρα, καλλιεργώντας θεωρίες συνωμοσίας»
21:40 Σαουδική Αραβία: Εκτελέστηκε άνδρας για τρομοκρατία
21:31 Σοκ στην Αγγλία, νεκρός ο 21χρονος γιος του παλαίμαχου διεθνή άσου Στιούαρτ Πιρς ΒΙΝΤΕΟ
21:21 Φονική κακοκαιρία στο Μεξικό, 76 οι νεκροί από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις
21:10 Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
21:00 Ο καθηγητής του London Business Scholl Ηλίας Παπαϊωάννου στην «Π»: «Η ανισότητα γέννησε τον λαϊκισμό»
20:56 Α’ Κατηγορία: Δεύτερη νίκη για τον Κεραυνό Αγίου Βασιλείου
20:41 Σταυράκη: Τα παιδιά στο σχολείο με θαυμάζουν, ασκώ ιδιαίτερη επιρροή πάνω τους, αναπτύσσω σχέση εμπιστοσύνης,
20:33 Ο Τραμπ για Πούτιν και Ζελένσκι: «Μισούν ο ένας τον άλλο, αλλά θα βρούμε λύση»
20:23 «Είδα τον θείο μου πεσμένο στο πάτωμα, νεκρό», αποκαλυπτική μαρτυρία και νέα δεδομένα στην υπόθεση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ