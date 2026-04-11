Κέρκυρα: Ο «τεχνητός σεισμός» στην Παναγία των Ξένων ξύπνησε το νησί το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου BINTEO

Με τον γνώριμο, εκκωφαντικό του τρόπο, το έθιμο του τεχνητού σεισμού στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης, γνωστότερης ως Παναγίας των Ξένων, πραγματοποιήθηκε και φέτος στην Κέρκυρα λίγο μετά τις 6 το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου. Πρόκειται για μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του Πάσχα στο νησί, μια τελετουργική αναπαράσταση που συνδέεται με την Πρώτη Ανάσταση και κάθε χρόνο συγκεντρώνει το ενδιαφέρον τόσο των ντόπιων όσο και των επισκεπτών.

Μέσα στον ναό, τα φώτα σβήνουν, οι πολυέλαιοι αρχίζουν να κινούνται, τα στασίδια χτυπούν δυνατά και ολόκληρη η ατμόσφαιρα αλλάζει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Ο θόρυβος, η κίνηση και η ένταση της στιγμής δεν γίνονται τυχαία. Το έθιμο αποδίδει συμβολικά τον σεισμό που, σύμφωνα με την ευαγγελική παράδοση, ακολούθησε την Ανάσταση του Κυρίου. Είναι μια σκηνή που δεν λειτουργεί μόνο ως αναπαράσταση, αλλά και ως βίωμα, καθώς όσοι βρίσκονται στον ναό νιώθουν ότι συμμετέχουν ενεργά σε μια τελετή που ξεπερνά τα όρια μιας απλής θρησκευτικής συνήθειας.

Η στιγμή που αλλάζει το κλίμα μέσα στον ναό

Το έθιμο κορυφώνεται μέσα σε λίγες μόνο στιγμές, αλλά η ένταση που παράγει είναι τέτοια ώστε αρκεί για να δώσει τον τόνο ολόκληρης της ημέρας. Από το απόλυτο σκοτάδι και τον δυνατό θόρυβο, ο ναός περνά ξανά στο φως, όταν οι πολυέλαιοι ηρεμούν, τα φώτα ανάβουν και ο ιερέας σκορπίζει βάγια στους πιστούς.

Εκεί ακριβώς βρίσκεται και η δύναμη αυτής της τελετής. Δεν είναι απλώς ένα «θέαμα», ούτε μία ακόμη πασχαλινή ιδιαιτερότητα της Κέρκυρας. Είναι η στιγμή όπου η λειτουργική πράξη, ο συμβολισμός και η συμμετοχή του κόσμου ενώνονται σε ένα σκηνικό που έχει ένταση, ρυθμό και βαθιά συναισθηματική φόρτιση.

Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα έθιμα του κερκυραϊκού Πάσχα

Η Κέρκυρα είναι έτσι κι αλλιώς ταυτισμένη με ένα Πάσχα που έχει έντονη τελετουργική ταυτότητα και ιδιαίτερη ατμόσφαιρα. Ο τεχνητός σεισμός της Παναγίας των Ξένων αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία αυτής της εμπειρίας και ξεχωρίζει γιατί συνδυάζει τη θρησκευτική κατάνυξη με μια σκηνική, σχεδόν συγκλονιστική αναπαράσταση.

Δεν είναι τυχαίο ότι κάθε χρόνο η συγκεκριμένη στιγμή καταγράφεται, αναπαράγεται και συζητείται όσο λίγες. Όσοι την έχουν ζήσει από κοντά μιλούν για μια εμπειρία που δεν μοιάζει με καμία άλλη, ενώ ακόμη και μέσα από βίντεο ή φωτογραφίες περνά έντονα η αίσθηση της φόρτισης που επικρατεί στον ναό.

Στο κερκυραϊκό Πάσχα, τα έθιμα δεν λειτουργούν απλώς ως αναβιώσεις παλιών συνηθειών. Έχουν ακόμα παλμό, συμμετοχή και πραγματική θέση στη ζωή της πόλης. Αυτό αποτυπώνεται και στον τεχνητό σεισμό, που παραμένει ζωντανός, βιωμένος και βαθιά δεμένος με τη λειτουργική κορύφωση του Μεγάλου Σαββάτου.





