Κέρκυρα: «Υπάρχει δήμαρχος για το κανάλι σας; Δεν υπάρχει» – on air ένταση μετά την Ανάσταση ΒΙΝΤΕΟ

Ενα αμήχανο και απρόοπτο στιγμιότυπο καταγράφηκε στην Κέρκυρα λίγα λεπτά μετά την Ανάσταση, όταν δημοσιογράφος τοπικού καναλιού πλησίασε τον δήμαρχο για μια πασχαλινή δήλωση και έλαβε μια αιχμηρή απάντηση μπροστά στην κάμερα. Το περιστατικό σημειώθηκε σε ζωντανή μετάδοση από τη Σπιανάδα και δεν πέρασε απαρατήρητο.

14 Απρ. 2026 11:55
Ενα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε στην Κέρκυρα αμέσως μετά την Ανάσταση, όταν η δημοσιογράφος Ηρώ Λέλλα, που βρισκόταν σε απευθείας σύνδεση για το τοπικό κανάλι Start TV, πλησίασε τον δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Στέφανο Πουλημένο για να του ζητήσει μια σύντομη δήλωση με αφορμή το πασχαλινό μήνυμα της ημέρας.

Το σκηνικό εκτυλίχθηκε στη Σπιανάδα, ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της Κέρκυρας, λίγα μόλις λεπτά μετά την ολοκλήρωση της αναστάσιμης ακολουθίας. Η δημοσιογράφος, στο πλαίσιο της ζωντανής μετάδοσης, επιχείρησε να αποσπάσει μια ευχή ή ένα σύντομο σχόλιο από τον δήμαρχο, σε μια στιγμή που κανονικά θα περνούσε ως μια τυπική πασχαλινή τηλεοπτική εικόνα.

Αντί γι’ αυτό, η απάντηση που έλαβε ήταν αρνητική και μάλιστα σε έντονο ύφος, κάτι που έδωσε αμέσως άλλη διάσταση στο στιγμιότυπο.

Σύμφωνα με όσα καταγράφηκαν στη ζωντανή μετάδοση, ο δήμαρχος Στέφανος Πουλημένος απάντησε στη δημοσιογράφο με τη φράση: «Υπάρχει δήμαρχος για το κανάλι σας; Δεν υπάρχει».

Η τοποθέτησή του προκάλεσε αμηχανία εκείνη τη στιγμή, καθώς ειπώθηκε δημόσια, μπροστά στην κάμερα, σε μια εορταστική βραδιά όπου η εικόνα και το κλίμα ήταν τελείως διαφορετικά από αυτό που τελικά μεταδόθηκε. Η δημοσιογράφος δεν άφησε αναπάντητη την αντίδραση και, διατηρώντας τον τηλεοπτικό λόγο της, σχολίασε στον αέρα: «Φαίνεται το μήνυμα της Ανάστασης δεν έφτασε σε όλους κύριες και κύριοι».

Η φράση αυτή έδωσε αμέσως τον τόνο του επεισοδίου και μετέφερε και στους τηλεθεατές τη δυσφορία που δημιουργήθηκε εκείνη τη στιγμή.

Το συγκεκριμένο συμβάν δεν είχε τη βαρύτητα μιας θεσμικής αντιπαράθεσης, είχε όμως όλα τα στοιχεία ενός on air επεισοδίου που τραβά την προσοχή: ζωντανή μετάδοση, αιχμηρό διάλογο, δημόσια αμηχανία και μια εικόνα που απέχει πολύ από την καθιερωμένη εορταστική ατμόσφαιρα.


Σε τέτοιες περιπτώσεις, το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό που ειπώθηκε, αλλά και στη στιγμή κατά την οποία ειπώθηκε. Το γεγονός ότι το περιστατικό σημειώθηκε αμέσως μετά την Ανάσταση, σε δημόσιο χώρο και μπροστά σε κάμερα, το έκανε ακόμη πιο συζητήσιμο σε τοπικό επίπεδο.

Η Σπιανάδα, όπου έγινε το συμβάν, αποτελεί παραδοσιακά ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της Κέρκυρας για τις μεγάλες γιορτές και τις δημόσιες εμφανίσεις. Γι’ αυτό και το στιγμιότυπο πήρε γρήγορα δημοσιότητα, αφού εκτυλίχθηκε σε ένα σημείο με έντονο συμβολισμό και παρουσία κόσμου.

Το περιστατικό στην Κέρκυρα ανάμεσα στη δημοσιογράφο του Start TV και τον δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων κατέγραψε τελικά κάτι πολύ διαφορετικό από μια απλή πασχαλινή δήλωση: μια μικρή, αλλά καθαρή στιγμή έντασης μπροστά στις κάμερες, η οποία άλλαξε το κλίμα της απευθείας μετάδοσης.

