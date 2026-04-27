Κέρτεζη: Τιμή στον Αγωνιστή του ’21 Δημήτριο Στριφτόμπολα

Στην Κέρτεζη θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 3 Μαΐου ο κύκλος των φετινών εκδηλώσεων του Δήμου Καλαβρύτων για την επέτειο της κήρυξης της Επανάστασης του 1821, τον όρκο των Αγωνιστών στην Αγία Λαύρα και τα προεπαναστατικά και επαναστατικά γεγονότα της περιοχής.

Στις 9:30 το πρωί θα τελεστεί μνημόσυνο για τον Αγωνιστή του 1821 Δημήτριο Αναγνώστη Στριφτόμπολα, στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου Κέρτεζης.

Θα ακολουθήσει ομιλία από τον δήμαρχο Καλαβρύτων, Θανάση Παπαδόπουλο, ο οποίος θα αναφερθεί στην ηγετική προσωπικότητα του Αγωνιστή και στην παρακαταθήκη που άφησε στην Ιστορία.

Κατάθεση στεφάνων στον ανδριάντα του

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί κατάθεση στεφάνων στον ανδριάντα του Δημητρίου Αναγνώστη Στριφτόμπολα, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των ηρώων και θα γίνει ανάκρουση του εθνικού ύμνου.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη συνεργασία του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κέρτεζης και του Πολιτιστικού Συλλόγου Κερτεζιτών «Ο Στριφτόμπολας».

