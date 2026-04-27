Δικαίωση για την Άννα Μαστοράκου: Νόμιμη η συμετοχή της στο «Προλαμβάνω»

Αν και πέρασαν πέντε μήνες από τη σχετική καταγγελία η οποία αποτέλεσε αντικείμενο κοινοβουλευτικών ερωτήσεων της ΑΚΕ ΣΥΡΙΖΑ, η δικαίωση για τη γιατρό και πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών Αννα Μαστοράκου επήλθε μόλις την περασμένη Παρασκευή.

Η καταγγελία έθετε ζήτημα νομιμότητας συμμετοχής του ιδιωτικού εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής της κ. Μαστοράκου στο Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Καρδιαγγειακών Νοσημάτων «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ». Αρχικά το θέμα τέθηκε στο πλαίσιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών από την παράταξη «Ενωτική Συνεργασία Ιατρών», η οποία πρόσκειται στον ΣΥΡΙΖΑ. Ακολούθως δημοσιοποιήθηκε ευρέως με ανακοινώσεις Τύπου, ενώ κατατέθηκαν ερωτήσεις στη Βουλή.

Διαβάστε επίσης: ΕΑΠ: Επίτιμη Διδάκτορας η Δέσπω Φάττα – Κάσινου για τη συμβολή της στην περιβαλλοντική επιστήμη

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Υγείας και των αρμόδιων φορέων, τα οποία δόθηκαν προχθές στη δημοσιότητα, η συμμετοχή του συγκεκριμένου παρόχου ήταν σύννομη και βασίστηκε στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το οποίο επιτρέπει τη συμμετοχή μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που εκτελούν ή διακινούν βιολογικά δείγματα. Οπως υπογραμμίζεται στο υπουργικό έγγραφο, «Το εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής διέθετε νόμιμη άδεια λειτουργίας και άδεια διακίνησης δειγμάτων, ενώ στη συνέχεια ιδρύθηκε και αυτοτελές βιοπαθολογικό εργαστήριο (mBio4U), το οποίο ανέλαβε τη διενέργεια των σχετικών εξετάσεων». Επίσης εξηγεί ότι η κοινή εμφάνιση των δύο μονάδων στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ αποδίδεται σε λειτουργικούς λόγους (συστέγαση, κοινή διοίκηση) και «δεν συνιστά νομική συγχώνευση ή παραποίηση στοιχείων». Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι το πρόγραμμα δεν υπάγεται στο καθεστώς αποζημίωσης του ΕΟΠΥΥ, άρα δεν τίθεται θέμα άνισης μεταχείρισης ή clawback.

Επιπροσθέτως στην απάντηση του υπουργείου τονίζεται ότι σε εθνικό επίπεδο, τρία εργαστήρια Πυρηνικής Ιατρικής υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα και εγκρίθηκαν, όλα σε συνεργασία με βιοπαθολογικές μονάδες.

Επίσης, η ηγεσία του υπουργείου ξεκαθαρίζει ότι δεν προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ή πειθαρχική παράβαση, καθώς η συμμετοχή έγινε με αντικειμενικά κριτήρια και χωρίς εμπλοκή της ενδιαφερόμενης σε διαδικασίες αξιολόγησης ή έγκρισης του προγράμματος. Οπως διευκρινίζει «ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών δεν έχει αρμοδιότητα ελέγχου δικαιολογητικών – προϋποθέσεων συμμετοχής κανενός ενδιαφερόμενου ιδιωτικού φορέα παροχής ιατρικών υπηρεσιών ΠΦΥ (ιατρείων- εργαστηρίων, πολυϊατρείων) σε προγράμματα προληπτικής ιατρικής της ΗΔΙΚΑ».

Η εφημερίδα «Πελοπόννησος» απευθύνθηκε στην κ. Μαστοράκου για το θέμα αυτό, η οποία δεν θέλησε να δώσει περαιτέρω έκταση στο ζήτημα. Περιορίστηκε απλώς να υπενθυμίσει ότι όλα τα παραπάνω τα είχε εξηγήσει η ίδια στη συνεδρίαση των μελών του ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου όταν τέθηκε το σχετικό ζήτημα.

Υπενθυμίζουμε ότι την περίοδο εκείνη που είχε παρουσιαστεί το θέμα αυτό, από τον χώρο της αριστεράς ως σκάνδαλο, η κ. Μαστοράκου είχε εξηγήσει ότι «καμία διάταξη νόμου δεν προβλέπει αυτά που διαδίδετε περί σύγκρουσης συμφερόντων στη συμμετοχή αιρετού προσώπου (προέδρου Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, μέλους ΔΣ του ΠΙΣ και αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας της ΠΔΕ) σε δημόσιο πρόγραμμα πρόληψης, στο οποίο συμμετέχουν ισότιμα περί τα 40 ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια της Πάτρας. Τονίζεται ότι οι ιδιότητες αυτές είναι θεσμικές, άμισθες και ασκούνται κατόπιν προτίμησης εκλογικού σώματος σε τοπικό, περιφερειακό και πανελλήνιο επίπεδο, μέσω δημοκρατικών διαδικασιών, χωρίς οποιοδήποτε οικονομικό όφελος».

Τέλος, σχετικά με την άσκηση πειθαρχικής δίωξης, η κ. Μαστοράκου είχε απαντήσει: «Ζητάτε να μου ασκηθεί πειθαρχική δίωξη χωρίς να είστε σε θέση να περιγράψετε με σαφήνεια το πειθαρχικό παράπτωμα. Απαιτείτε τη δίωξη κατά δύο ιατρικών νόμιμων επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση του εξειδικευμένου προσωπικού τους, υπονομεύοντας, ατεκμηρίωτα, την επαγγελματική μου δραστηριότητα. Η δημόσια διατύπωση αστήρικτων υπονοιών, χωρίς επίσημα ευρήματα ή διοικητικό έλεγχο, συνιστά προσβολή θεσμών και υπονομεύει τη νομιμότητα της διαδικασίας».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



