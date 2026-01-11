Κι άλλη ήττα για τον ΟΠΑΘΑ

Μια ακόμη ήττα γνώρισε ο ΟΠΑΘΑ στο φετινό πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Ανδρών του πόλο και παραμένει έτσι χωρίς νίκη σε 6 παιχνίδια. Αυτήν τη φορά δράστης ήταν ο πρωτοπόρος στον Β΄ Ομιλο, ΝΑΟ Κέρκυρας, που νίκησε στην Πάτρα με σκορ 14-4.

Διαιτητές: Κουρτίδης-Γιαννέλης. Τα 8λεπτα: 1-4, 1-4, 1-3, 1-3. Τα γκολ του ΝΑΟ Κέρκυρας πέτυχαν οι Ρέτσης 1, Κουλούρης 2, Μπρούτσος 1, Γκαράνης 5, Παπαβασιλείου 2 και Τρίγκας 3.

ΟΠΑΘΑ: Αποστολίδης, Μπεκρής 1, Γελάσιος, Κρίκης, Καρράς, Μπάρλος 1, Γ. Τριαντάφυλλος, Μπενέτος, Λιβαθηνός, Γκότσης, Βικάτος 1, Τσιτσάρας, Νάσιος, Α. Τριαντάφυλλος, Καλαμας 1.

