Κι άλλο μετάλλιο για τη ΝΕΠ από την Κάντζαρη
Ασημένιο μετάλλιο στο Χειμερινό Πανελλήνιο πρωτάθλημα τεχνικής κολύμβησης κατέκτησε η Αννα-Βασιλική Κάντζαρη της ΝΕΠ.
Ενα ακόμα ασημένιο μετάλλιο στο Χειμερινό Πανελλήνιο πρωτάθλημα τεχνικής κολύμβησης για την Αννα-Βασιλική Κάντζαρη. Αυτήν τη φορά στα 400μ. με διπλά πέδιλα. Συγχαρητήρια και στην πρωταθλήτρια της ΝΕΠ και στον προπονητή της Δημήτρη Καραγιάννη.
