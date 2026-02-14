Κι άλλο μετάλλιο για τη ΝΕΠ από την Κάντζαρη

Ενα ακόμα ασημένιο μετάλλιο στο Χειμερινό Πανελλήνιο πρωτάθλημα τεχνικής κολύμβησης για την Αννα-Βασιλική Κάντζαρη. Αυτήν τη φορά στα 400μ. με διπλά πέδιλα. Συγχαρητήρια και στην πρωταθλήτρια της ΝΕΠ και στον προπονητή της Δημήτρη Καραγιάννη.

