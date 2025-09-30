Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η πρώτη γυναίκα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα – «Η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου», πότε θα έρθει στη χωρα

Η Γκίλφοϊλ ορκίστηκε στην Ουάσιγκτον και ετοιμάζεται να φτάσει στην Αθήνα στα τέλη Οκτωβρίου για να αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά της.

30 Σεπ. 2025 7:43
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ γράφει ιστορία, καθώς από τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 είναι και επίσημα η νέα πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδαη πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει τον συγκεκριμένο ρόλο.

Λίγο μετά την ορκωμοσία της, η Γκίλφοϊλ ενημέρωσε τα προφίλ της στα social media, στέλνοντας μήνυμα ετοιμότητας για τη νέα της αποστολή. Στην ανάρτησή της δήλωσε πως πρόκειται για «τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής της», εκφράζοντας τη δέσμευσή της να υπηρετήσει τον αμερικανικό λαό και να ενισχύσει τους ισχυρούς δεσμούς ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ελλάδα.

Κατά την τελετή, υπογραμμίστηκε ότι αποστολή της θα είναι η προώθηση των αμερικανικών συμφερόντων, αλλά και η περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας με την Ελλάδα, μια χώρα-σύμμαχο εντός του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από διπλωματικές πηγές, η νέα πρέσβειρα αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα προς τα τέλη Οκτωβρίου, οπότε και θα ξεκινήσει επίσημα τα καθήκοντά της.
