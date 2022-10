Κίεβο: Δημοσιογράφος του BBC μεταδίδει ζωντανά την ώρα των εκρήξεων – ΒΙΝΤΕΟ

Τη φρίκη του πολέμου συνεχίζουν να βιώνουν οι Ουκρανοί, με το Κίεβο να συνταράσσεται σήμερα από ισχυρές εκρήξεις με νεκρούς και τραυματίες. Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media και δείχνει τον δημοσιογράφο του BBC, Hugo Bachega, να κάνει live μετάδοση την ώρα των σφοδρών χτυπημάτων.

Μάλιστα ο δημοσιογράφος φαίνεται στο βίντεο να σκύβει την ώρα των επιθέσεων.

The attacks on #Kyiv could be heard during the #BBC broadcast. pic.twitter.com/6EIMpfRSXd

— NEXTA (@nexta_tv) October 10, 2022