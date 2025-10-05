Κηφισιά – ΑΕΚ 2-3: Επική ανατροπή με Γιόβιτς και Μαρίν ενώ έπαιζε με 10 παίκτες

Ματσάρα για γερά νεύρα στο Περιστέρι, με την ΑΕΚ των δέκα παικτών να γυρίζει το ματς από 2-0 και να φεύγει με το τρίποντο απέναντι στην εξαιρετική Κηφισιά με 2-3 στις καθυστερήσεις! Η ομάδα των Βορείων Προαστίων προηγήθηκε με Τεττέη στο 14′ (είχε νικηθεί από τον Στρακόσα σε πέναλτι) και Παντελίδη στο 29′, αλλά στη συνέχεια η ΑΕΚ μείωσε πριν το τέλος του πρώτου μέρους με τον Καλοσκάμη (44′) και στο δεύτερο μέρος παρότι έπαιζε με δέκα παίκτες λόγω της αποβολής του Ρέλβας από το 48′ κατάφερε με τον Γιόβιτς στο 60′ και το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Μαρίν στο 92′ να πάρει ένα σπουδαίο διπλό!

Κηφισιά – ΑΕΚ: Έτσι ξεκίνησαν

Ο Σεμπάστιαν Λέτο στην Κηφισιά ξεκίνησε με τον Ξενόπουλο στην εστία, τους Σιμόν και Λαρουσί στα δύο άκρα της άμυνας και τους Μποτία και Πόκορνι δίδυμο στους στόπερ. Οι Εμπό και Ρούμπεν Πέρεθ ήταν στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τον Πόμπο στο «δέκα», τους Αντόνισε και Παντελίδη στις πλευρές και τον Τεττέη στην κορυφή της επίθεσης. Ο Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ προχώρησε σε μεγαλύτερο rotation από το αναμενόμενο καθώς έκανε επτά αλλαγές στην ενδεκάδα του συγκριτικά με το αρχικό σχήμα το οποίο είχε επιλέξει με την Τσέλιε. Ο Στρακόσα ήταν στην εστία, οι Πένραϊς, Μουκουντι, Βίντα και Ρότα τετράδα στην άμυνα, ο Πινέδα με τον Μάνταλο στον άξονα της μεσαίας γραμμής, οι Κοϊτά και Ζοάο Μάριο στα δύο άκρα και ο Καλοσκάμης πίσω από τον προωθημένο Πιερό.

Η εξαιρετική Κηφισιά «χτύπησε» την ασύνδετη ΑΕΚ στην κόντρα

Αν η εμφάνιση στη Σλοβενία ήταν η χειρότερη φετινή της ΑΕΚ, το πρώτο μέρος στο Περιστέρι ήταν ακόμα χειρότερο για τους κιτρινόμαυρους, οι οποίοι εμφανίστηκαν παντελώς ασύνδετοι, με την Κηφισιά να κάνει ό,τι θέλει μέσα στο γήπεδο. Η ομάδα των Βορείων Προαστίων μέσω VAR πήρε πέναλτι στα πρώτα λεπτά σε έξοδο του Στρακόσα και προσπάθειά του να απομακρύνει την μπάλα πάνω στον Τεττέη. Οι παίκτες της ΑΕΚ διαμαρτυρήθηκαν έντονα, ο Τεττέη ανέλαβε την εκτέλεση στο 8′, αλλά ο Στρακόσα τον νίκησε κρατώντας το μηδέν. Η Ένωση ήταν τρομερά ευάλωτη ανασταλτικά με τους Παντελίδη και Τεττέη να μην πιάνονται, και τον τελευταίο να… χορεύει τον Μουκουντί στο 11′ αλλά να τελειώνει άσχημα τη φάση πλάγια μέσα από την περιοχή.

Στο 14′ όμως η Κηφισιά πήρε το προβάδισμα εκμεταλλευόμενη ακόμα μια δυσλειτουργία της ΑΕΚ στο τρανζίσιον. Οι παίκτες του Λέτο έφυγαν στην κόντρα μετά από λάθος πάσα του Μάνταλου, ο Παντελίδης έτρεξε όλο το γήπεδο, γύρισε τον Τεττέη και αυτός με προβολή έκανε το 1-0. Τέσσερα λεπτά αργότερα μάλιστα η Κηφισιά άγγιξε και το δεύτερο γκολ. Με την άμυνα της ΑΕΚ σε τρικυμία, ο Τεττέη έκανε την ντρίμπλα στον Μουκουντί και έδωσε ένα πάρε-βάλε στον Πόμπο, ο οποίος σούταρε πάνω από το οριζόντιο.

Η ΑΕΚ συνέχιζε να δείχνει σε κατάσταση αποσύνθεσης και στο 29′ τιμωρήθηκε για δεύτερη φορά πάλι από αντεπίθεση της Κηφισιάς. Ο Πόμπο έβγαλε τον Τεττέη απέναντι από τον Στρακόσα, αυτός πέρασε τον Αλβανό γκολκίπερ της ΑΕΚ, πλάσαρε, ο Πινέδα έβγαλε πάνω στη γραμμή, αλλά ο Παντελίδης που ακολουθούσε τη φάση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα σε κενή εστία για το 2-0.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά στην ΑΕΚ, οι κιτρινόμαυροι είδαν και τον Μουκουντί να αποχωρεί με μυϊκό πρόβλημα λίγο αργότερα, με τον Ρέλβας να τον αντικαθιστά. Η Ένωση ξύπνησε μετά το 40′ και μείωσε τέσσερα λεπτά αργότερα. Ρέλβας, Μάνταλος και Καλοσκάμης συνεργάστηκαν όμορφα, ο Μάνταλος γύρισε στον Καλοσκάμη, αυτός πλάσαρε και η μπάλα άλλαξε πορεία πάνω στον Λαρουσί και κατέληξε στα δίχτυα για το 2-1 στο 44′. Μάλιστα στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους η ΑΕΚ θα μπορούσε ακόμα και να είχε ισοφαρίσει, αλλά ο Καλοσκάμης από θέση βολής δεν έπιασε καλά το πλασέ μετά το γύρισμα του Ρότα.

Η ΑΕΚ ισοφάρισε με δέκα παίκτες και γύρισε τούμπα το ματς στις καθυστερήσεις!

Με την έναρξη του δευτέρου ο Νίκολιτς έβγαλε τον Πινέδα και έριξε στο ματς τον Γιόβιτς παίζοντας με δύο φορ μπροστά και τον Ζοάο Μάριο να γυρίζει στον άξονα με τον Μάνταλο. Η ΑΕΚ στο 46′ ζήτησε πέναλτι όταν ο Ρούμπεν Πέρεθ απομάκρυνε και η μπάλα σταμάτησε στο απλωμένο χέρι του Εμπό, αλλά ο Βεργέτης διέταξε να συνεχιστεί το παιχνίδι, ενώ δεν κλήθηκε ούτε από τον Σιδηρόπουλο στο VAR. Δύο λεπτά αργότερα η ΑΕΚ είδε τα πράγματα να… σκουραίνουν καθώς έμεινε με δέκα παίκτες, όταν έπειτα από λάθος του Μάνταλου, ο Τεττέη έφυγε στην επίθεση και λίγο πριν μπει στην περιοχή γκρεμίστηκε από τον Ρέλβας, ο οποίος είδε την κόκκινη του Βεργέτη.

Ο Νίκολιτς προχώρησε σε άλλες δύο αλλαγές με τους Κουτέσα και Ελίασον να αντικαθιστούν Μάνταλο και Καλοσκάμη, πηγαίνοντας στα άκρα, με τον Κοϊτά να μεταφέρεται στον άξονα με τον Ζοάο Μάριο. Αμέσως οι αλλαγές έπιασαν τόπο με την ΑΕΚ να φέρνει το ματς στα ίσια ακριβώς στο 60′, όταν ο Κουτέσα έβγαλε τη σέντρα μέσα στην περιοχή και ο Γιόβιτς με κεφαλιά ισοφάρισε σε 2-2. Ο Νίκολιτς θέλοντας να σφίξει το κέντρο του αφού η ΑΕΚ αγωνιζόταν με δέκα παίκτες πέρασε τον Μαρίν αντί του Κοϊτά, σε ένα σημείο που η Κηφισιά ασκούσε πίεση. Μάλιστα στο 68′ η ομάδα των Βορείων Προαστίων άγγιξε το τρίτο τέρμα, αλλά το γκολ του Ζέρσον Σόουζα σωστά ακυρώθηκε καθώς βρήκε την μπάλα με το χέρι, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Τεττέη δεν μπόρεσε να νικήσει τον Στρακόσα σε τετ α τετ!

Το ματς είχε γίνει ροντέο, με τον Στρακόσα στο 75′ να λέει «όχι» και στην απευθείας εκτέλεση φάουλ του Χουχούμη και την Κηφισιά να απειλεί σε ορισμένες περιπτώσεις την ΑΕΚ των δέκα παικτών με μεγαλύτερη στιγμή στο γύρισμα το γύρισμα του Σόουζα στο 89′. Στην αμέσως επόμενη φάση ωστόσο ο Γιόβιτς ανατράπηκε από πίσω από τον Σιμόν μέσα στην περιοχή της Κηφισιάς, με τον Βεργέτη να δείχνει την άσπρη βούλα. Ο Μαρίν το εκτέλεσε εύστοχα και έκανε την ολική ανατροπή στο 92′ δίνοντας ένα σπουδαίο τρίποντο στην ΑΕΚ με 2-3!

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ξενόπουλος, Λαρουσί (46′ Χουχούμης), Μποτία, Πόκορνι, Σιμόν, Εμπό (75’Αμανί), Ρούμπεν Πέρεθ (56′ Ντίας), Πόμπο (56′ Ζέρσον Σόουζα), Αντόνισε (83′ Εσκιβέλ), Παντελίδης, Τεττέη.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πένραϊς, Μουκουντί (38′ Ρέλβας), Βίντα, Ρότα, Πινέδα (46′ Γιόβιτς), Μάνταλος (58′ Κουτέσα), Κοϊτά (67′ Μαρίν), Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμης (58′ Ελίασον), Πιερό.

