Κηφισός: Τα εναλλακτικά μέτρα που προτείνει το ΕΒΕΑ για την αποσυμφόρηση

Το ΕΒΕΑ προτείνει 6 στοχευμένα μέτρα αποσυμφόρησης Κηφισού αντί καθολικού περιορισμού.

27 Ιαν. 2026 11:26
Pelop News

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) κατέθεσε δέσμη έξι εναλλακτικών μέτρων για την αποσυμφόρηση του οδικού άξονα της Λεωφόρου Κηφισού, αντιπροτείνοντας στην πρόθεση της κυβέρνησης για καθολικό χρονικό περιορισμό διέλευσης φορτηγών οχημάτων από τις 07:00 έως τις 10:00.

Με επιστολή του προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, τον αναπληρωτή υπουργό Κωνσταντίνο Κυρανάκη, τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος επισημαίνει ότι ένα τέτοιο οριζόντιο μέτρο, χωρίς παράλληλες υποδομές και εναλλακτικές ροές, δεν λύνει διαρθρωτικά το πρόβλημα της συμφόρησης, αλλά μετακυλίει το κόστος στην πραγματική οικονομία, αυξάνοντας καθυστερήσεις, λειτουργικά έξοδα και πίεση στην εφοδιαστική αλυσίδα της Αθήνας.

«Το ζητούμενο δεν είναι η απλή μετατόπιση του κυκλοφοριακού φόρτου, αλλά η εφαρμογή στοχευμένων παρεμβάσεων διαχείρισης της κυκλοφορίας, με μετρήσιμο αποτέλεσμα και περιορισμένο αποτύπωμα στην επιχειρηματική δραστηριότητα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Μπρατάκος.

Οι έξι προτεινόμενες παρεμβάσεις του ΕΒΕΑ είναι οι εξής:

  1. Υποχρεωτική χρήση αποκλειστικά της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας από τα φορτηγά στον Κηφισό κατά το διάστημα 07:00–10:00.
  2. Ενίσχυση της τροχονόμευσης στον άξονα του Κηφισού, με έμφαση σε κομβικά σημεία όπως η γέφυρα Ροσινιόλ, οι «Τρεις Γέφυρες» και η Γέφυρα Αχαρνών.
  3. Παροχή δυνατότητας χρήσης της Παλαιάς Εθνικής Οδού Θηβών – Ελευσίνας από τα φορτηγά ως εναλλακτικής διαδρομής αποσυμφόρησης.
  4. Σχεδιασμός προγράμματος επιδότησης επιχειρήσεων για προμήθεια mini vans νέας τεχνολογίας και ανάπτυξη οργανωμένων σχημάτων μεταφοράς εργαζομένων από κεντρικά σημεία, με στόχο τη μείωση χρήσης Ι.Χ. και συνολική αποφόρτιση του δικτύου.
  5. Εξέταση εφαρμογής μέτρου «μονά – ζυγά» (χωρίς περιορισμό βάσει τεχνολογίας οχήματος) για τα Ι.Χ. στον Κηφισό κατά τις ώρες 07:00–10:00, ως εργαλείο άμεσης μείωσης όγκου οχημάτων.
  6. Θέσπιση μηχανισμού άμεσης απομάκρυνσης εμπλεκόμενων Ι.Χ. σε τροχαία με γερανοφόρα οχήματα και μεταφορά σε προκαθορισμένα σημεία, για αποφυγή παρατεταμένων διακοπών και δευτερογενών μποτιλιαρισμάτων.

Το ΕΒΕΑ προτείνει την πιλοτική εφαρμογή των παρεμβάσεων ή συνδυασμού τους ως ενδιάμεσο στάδιο πριν από οριστικές ρυθμίσεις και δηλώνει έτοιμο να συνεργαστεί με τα συναρμόδια υπουργεία, παρέχοντας τεχνική υποστήριξη και δεδομένα αγοράς, για βιώσιμη λύση που θα αντιμετωπίζει το κυκλοφοριακό χωρίς να πλήττει την οικονομική δραστηριότητα και την ανταγωνιστικότητα της Αθήνας.

