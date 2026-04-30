Κικίλιας από τη Λευκωσία: «Ρεαλιστικές λύσεις για τη ναυτιλία χωρίς νέο βάρος στους πολίτες»

Στο Άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Ναυτιλιακές Υποθέσεις, που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας, συμμετείχε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, μεταφέροντας τις ελληνικές θέσεις για το μέλλον της ευρωπαϊκής ναυτιλίας σε μια περίοδο έντονων συζητήσεων για την ενεργειακή μετάβαση και την ανταγωνιστικότητα του κλάδου.

Κεντρικός άξονας της παρέμβασής του ήταν η ανάγκη ενίσχυσης των ναυτικών επαγγελμάτων, με τον κ. Κικίλια να υπογραμμίζει ότι η ευημερία των ναυτικών δεν αποτελεί μόνο κοινωνική προτεραιότητα, αλλά και κρίσιμο όρο για τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της ναυτιλιακής βιομηχανίας στην Ευρώπη. Στο ίδιο πλαίσιο παρουσίασε τις ελληνικές παρεμβάσεις στη ναυτική εκπαίδευση, σημειώνοντας ότι ο σχετικός προϋπολογισμός για την περίοδο 2021-2027 έχει φτάσει τα 250 εκατ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκε κατά 90 εκατ. ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο.

Το μήνυμα για την ενεργειακή μετάβαση

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο υπουργός και στο ζήτημα της απανθρακοποίησης της ναυτιλίας, παραπέμποντας στις διεθνείς συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. Ο Βασίλης Κικίλιας επέμεινε ότι η συζήτηση αυτή πρέπει να γίνεται με όρους ρεαλισμού και όχι αποκομμένα από την κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα που βιώνουν σήμερα τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά. Όπως ανέφερε, δεν μπορεί να ανοίγει με ευκολία η κουβέντα για πλήρη απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα έως το 2050, όταν η μέση ευρωπαϊκή οικογένεια καλείται ήδη να διαχειριστεί πληθωρισμό, ακρίβεια και ενεργειακή πίεση.

Στο ίδιο σκεπτικό, επισήμανε ότι τα εναλλακτικά καύσιμα που είναι σήμερα διαθέσιμα καλύπτουν μόλις το 0,5% της παγκόσμιας ζήτησης, προειδοποιώντας ότι πολιτικές οι οποίες δεν λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές δυνατότητες της αγοράς και της κοινωνίας μπορεί να οδηγήσουν σε αλυσιδωτές επιβαρύνσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, αν προστεθεί νέο βάρος στη ναυτιλία χωρίς επαρκή προσαρμογή, αυτό θα περάσει τελικά στις οικονομίες των κρατών, στις τιμές της ενέργειας και των αγαθών και, τελικά, στην καθημερινότητα των πολιτών.

Επαφές με Γαλλία και Λιθουανία

Στο περιθώριο των εργασιών του Συμβουλίου, ο υπουργός είχε και διμερείς επαφές. Με τον Γάλλο υπουργό Μεταφορών Philippe Tabarot συζήτησε το αποτύπωμα της πρόσφατης επίσκεψης του Emmanuel Macron στην Ελλάδα, με τις δύο πλευρές να αναδεικνύουν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Αθήνας και Παρισιού. Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Κικίλιας απηύθυνε πρόσκληση προς τον Γάλλο ομόλογό του να επισκεφθεί την Ελλάδα τον Ιούνιο, με αφορμή τα «Ποσειδώνια 2026».

Ακολούθησε συνάντηση και με τον υπουργό Μεταφορών της Λιθουανίας Juras Taminskas, με αντικείμενο ζητήματα ευρωπαϊκής συνεργασίας και τον συντονισμό ενόψει της εκ περιτροπής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, την οποία θα αναλάβει η Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του 2027, αμέσως μετά τη Λιθουανία.

