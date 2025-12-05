Κικίλιας για κακοκαιρία, αγρότες και Τσίπρα: «Λάθος ο τρόπος που κινείται η ΕΕ – Η κυβέρνηση θα κριθεί από τις μεταρρυθμίσεις, όχι από τον αντίπαλο»

Για την κακοκαιρία Byron, τις κινητοποιήσεις των αγροτών και τον νέο σχεδιασμό της κυβέρνησης για τα ναυτικά επαγγέλματα μίλησε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA». Παράλληλα, αναφέρθηκε στον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν κρίνεται από τον εκάστοτε πολιτικό αντίπαλο αλλά από τις μεταρρυθμίσεις και την αποτελεσματικότητά της.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, αναφέρθηκε το πρωί της Παρασκευής στις επιπτώσεις της κακοκαιρίας Byron, υπογραμμίζοντας την ανάγκη υπομονής και προσοχής από τους πολίτες. Ευχαρίστησε δημόσια τα στελέχη της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ, της Τροχαίας, τους εργαζόμενους στα πεδία επιχειρήσεων και το Λιμενικό, που βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή σε όλη τη χώρα. Όπως είπε, η εξέλιξη της κακοκαιρίας εξαρτάται από το εάν το επίκεντρο των φαινομένων βρίσκεται στη θάλασσα ή πάνω από νησιωτικές περιοχές.





Στο θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων, ο κ. Κικίλιας χαρακτήρισε την πρωτογενή παραγωγή «αιχμή και ατμομηχανή της οικονομίας», σημειώνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χειριστεί λάθος το πλαίσιο των επιδοτήσεων και των κανόνων παραγωγής. Τόνισε ότι οι διαμαρτυρίες μπορούν να γίνουν «στην άκρη του δρόμου», αλλά όχι στις εθνικές οδούς και στα λιμάνια, όπου παρακωλύεται η καθημερινότητα επαγγελματιών και πολιτών. Παράλληλα, έκανε αναφορά στη νέα γενιά αγροτών που επιστρέφει στις περιουσίες της και επενδύει στη γη της.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση πρέπει να επανεξετάσει εθνικά την πρωτογενή παραγωγή, λαμβάνοντας υπόψη τους κτηνοτρόφους και αγρότες που έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν χρέη, ενώ σημείωσε ότι ο ίδιος αναγνωρίζει λάθη που έχουν γίνει στη διαχείριση του θέματος. Ανέφερε επίσης ότι ο πρωθυπουργός έχει πλήρη εικόνα των δυσκολιών, επιδιώκοντας να υπάρξει συνεννόηση και στήριξη των παραγωγών.





Σχολιάζοντας τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Κικίλιας υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να κριθεί από τον εκάστοτε πολιτικό αντίπαλο. «Δεν μας ενδιαφέρει αν απέναντί μας είναι ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης», είπε, προσθέτοντας ότι η Νέα Δημοκρατία θα αξιολογηθεί από τις μεταρρυθμίσεις, τη σοβαρότητα, την καθημερινότητα και το αίσθημα δικαίου. Σημείωσε επίσης ότι η “κατάρρευση της Αριστεράς” δεν βοηθά πολιτικά τη ΝΔ και πως η αντιπαράθεση πρέπει να παραμείνει σε θεσμικό επίπεδο.

Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο για τα επαγγέλματα της θάλασσας, ο υπουργός εξήγησε ότι ψηφίστηκε ενίσχυση των δομών ασφάλειας στα λιμάνια και στη θάλασσα, δίνοντας απόλυτη προτεραιότητα στην ασφάλεια επιβατών και νησιωτών. Υπογράμμισε ότι η ακτοπλοΐα έχει αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα τα τελευταία χρόνια και ανέλυσε την ανάγκη αυστηρότερης εποπτείας των παραχωρησιούχων λιμανιών.





Τόνισε επίσης τη σημασία της ναυτικής εκπαίδευσης, η οποία —όπως είπε— έχει μείνει πίσω εδώ και δύο δεκαετίες. Ανέφερε ότι τα ναυτικά επαγγέλματα προσφέρουν υψηλές απολαβές, ιδιαίτερα για καπετάνιους και μηχανικούς, και ότι η κυβέρνηση ετοιμάζει καμπάνια για τα σχολεία σε συνεργασία με τη Σοφία Ζαχαράκη. Στις 23 Δεκεμβρίου αναμένεται η συζήτηση του σχεδίου νόμου για τη ναυτική εκπαίδευση, το οποίο θα ψηφιστεί στις αρχές του επόμενου έτους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



