Κικίλιας για τη δίκη των Τεμπών: «Η αίθουσα δεν πληροί τις προϋποθέσεις» – Νέα πίεση στον Φλωρίδη

Σαφές μήνυμα για το πρόβλημα που προέκυψε με την αίθουσα της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών έστειλε ο Βασίλης Κικίλιας, σχολιάζοντας τις εικόνες από την πρώτη ημέρα της διαδικασίας και αναγνωρίζοντας ότι ο χώρος, όπως φάνηκε στην πράξη, δεν καλύπτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις. Η δήλωσή του ήρθε το πρωί της Τρίτης 24 Μαρτίου, μία ημέρα μετά τη θυελλώδη έναρξη της δίκης στη Λάρισα.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει αμφιβολία πως η κυβέρνηση θέλει να προχωρήσει η δίκη για τα Τέμπη, ωστόσο στάθηκε με νόημα στο ζήτημα της καταλληλότητας της αίθουσας. Όπως είπε, από όσα έγιναν ορατά χθες, είναι προφανές ότι ο χώρος δεν πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, προσθέτοντας ότι οι υπεύθυνοι οφείλουν πλέον να βρουν λύση.

Η παρέμβασή του ήρθε σε μια στιγμή κατά την οποία το θέμα της αίθουσας έχει ήδη προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις. Η διαδικασία της Δευτέρας διακόπηκε έπειτα από ώρες έντασης, με συγγενείς θυμάτων και δικηγόρους να διαμαρτύρονται για συνθήκες ακραίου συνωστισμού, κάνοντας λόγο για ακατάλληλο και προσβλητικό περιβάλλον για μια τόσο κρίσιμη δίκη.

Σύμφωνα με τις καταγραφές από τη χθεσινή πρώτη συνεδρίαση, ο χώρος δεν μπόρεσε να καλύψει τον όγκο των παριστάμενων, καθώς στη δίκη συμμετέχουν δεκάδες κατηγορούμενοι, εκατοντάδες μάρτυρες και περίπου 200 δικηγόροι, ενώ στην αίθουσα βρέθηκαν και πολλοί συγγενείς θυμάτων. Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθεί ασφυκτική κατάσταση, με τη διαδικασία να σκοντάφτει από την πρώτη στιγμή στο πρακτικό ζήτημα της χωρητικότητας και της οργάνωσης.

Η τοποθέτηση Κικίλια ερμηνεύτηκε πολιτικά ως σαφής αποστασιοποίηση από τον χειρισμό του ζητήματος, την ώρα που οι συγγενείς στρέφουν τα πυρά τους προς το υπουργείο Δικαιοσύνης και προσωπικά προς τον Γιώργο Φλωρίδη. Ήδη μετά τη χθεσινή διαδικασία, συγγενείς θυμάτων μίλησαν ανοιχτά για απαράδεκτες συνθήκες, ενώ η αντιπολίτευση καταλογίζει ευθύνες στην κυβερνητική πλευρά για το ότι δεν είχε εξασφαλιστεί ένας χώρος αντάξιος του μεγέθους και της βαρύτητας της υπόθεσης.

Η δίκη, που ξεκίνησε το πρωί της Δευτέρας στο συνεδριακό κέντρο «Γαιόπολις» στη Λάρισα, δεν προχώρησε ουσιαστικά πέρα από τα πρώτα διαδικαστικά στάδια, καθώς οι ενστάσεις για την αίθουσα κυριάρχησαν από την πρώτη ώρα. Τελικά, μετά τις έντονες αντιδράσεις, η διαδικασία διακόπηκε και ορίστηκε να συνεχιστεί την 1η Απριλίου.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η δημόσια παραδοχή του Βασίλη Κικίλια ότι η αίθουσα δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της δίκης δίνει νέα διάσταση στην υπόθεση, καθώς επιβεβαιώνει από κυβερνητικά χείλη ότι το πρόβλημα δεν ήταν απλώς μια καταγγελία των συγγενών, αλλά ένα ζήτημα που πλέον δύσκολα μπορεί να αγνοηθεί.





Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



