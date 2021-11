Κίνα: Εξαφάνιση της πρωταθλήτριας του τένις Σουάι Πένγκ μετά την καταγγελία της για βιασμό από κυβερνητικό στέλεχος

Η Κινέζα πρωταθλήτρια του τένις, Σουάι Πενγκ, φέρεται να εξαφανίστηκε μετά από καταγγελία που έκανε εναντίον του πρώην αντιπροέδρου της κυβέρνησης για τον βιασμό της.

Έντονη ανησυχία εκφράζει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η διεθνής κοινότητα του τένις με το hashtag #WhereIsPengShuai για την τύχη της Κινέζας πρωταθλήτριας του τένις, Σουάι Πενγκ, τα ίχνη της οποίας αγνοούνται, αφότου δηλαδή κατήγγειλε τον βιασμό της από ένα πρώην κορυφαίο ηγετικό στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος της πατρίδας της.

Yes, these accusations are very disturbing. I’ve known Peng since she was 14; we should all be concerned; this is serious; where is she? Is she safe? Any information would be appreciated.🙏 https://t.co/RH0aYCDqQm

— Chris Evert (@ChrissieEvert) November 14, 2021