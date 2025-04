Κίνα: Κατέρρευσε γέφυρα στο Πεκίνο ΒΙΝΤΕΟ

Μια γέφυρα στη βορειοανατολική συνοικία Σουνγί του Πεκίνου κατέρρευσε το πρωί της Τετάρτης, αφού ξέσπασε φωτιά στη δομή της, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως μεταδίδει το Associated Press, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, καθώς η γέφυρα ήταν ήδη κλειστή για την κυκλοφορία.

