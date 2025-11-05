Κίνα: Κίνηση τακτικής από τον Σι, «παγώνει» τους δασμούς στους δασμούς

Η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα ότι παρατείνει κατά ένα έτος την αναστολή μέρους των τελωνειακών δασμών που επέβαλε στα αμερικανικά προϊόντα εν μέσω εμπορικού πολέμου, διατηρώντας τους στο 10% σε μια νέα ένδειξη άμβλυνσης της έντασης ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομικές δυνάμεις στον κόσμο.

Η Κίνα επίσης «θα σταματήσει να εφαρμόζει επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς» που έχουν επιβληθεί από τον Μάρτιο στην σόγια και έναν αριθμό άλλων αμερικανικών γεωργικών προϊόντων, μέτρα που πλήττουν σκληρά τους κύκλους που υποστηρίζουν τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Η Κίνα υλοποιεί με αυτόν τον τρόπο τις δεσμεύσεις που έλαβαν ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ και ο ομόλογός του των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στις 30 Οκτωβρίου στη Νότια Κορέα στη διάρκεια συνάντησης κορυφής που είχαν με στόχο να αμβλύνουν τις εντάσεις μηνών που επιβάρυναν την παγκόσμια οικονομία.

Η κίνηση αυτή της Κίνας γίνεται την επομένη της υπογραφής από τον Τραμπ διατάγματος με το οποίο μειώνεται από 20% σε 10% επιπρόσθετος τελωνειακός δασμός που είχε επιβληθεί σε αριθμό κινεζικών προϊόντων ως κύρωση για την, όπως καταγγέλλουν οι ΗΠΑ, αδράνεια της Κίνας για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου φαιντανύλης.

Η αναθεώρηση αυτή τίθεται σε ισχύ στις 10 Νοεμβρίου, όπως και τα μέτρα που ανακοίνωσε σήμερα η Κίνα, η οποία είχε δηλώσει σαφώς μετά τη συνάντηση κορυφής της 30ης Οκτωβρίου ότι θα ενεργούσε ανάλογα με αυτό που θα έκαναν οι ΗΠΑ.

«Οι τελωνειακοί δασμοί 24% στα αμερικανικά αγαθά παραμένουν σε αναστολή, και τελωνειακοί δασμοί 10% στα αμερικανικά εμπορεύματα παραμένουν σε ισχύ», αναφέρεται σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του κινεζικού υπουργείου Οικονομικών.

Η Κίνα είχε ανακοινώσει τον Απρίλιο επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς 34% στα αμερικανικά προϊόντα σε αντίποινα για αμερικανικούς νέους τελωνειακούς δασμούς στις κινεζικές εξαγωγές. Αυτούς τους είχε μειώσει στο 10% τον Μάιο.

Η Κίνα είχε επίσης αποφασίσει τον Μάρτιο να θέσει σε ισχύ τελωνειακούς δασμούς 10% σε αμερικανικά προϊόντα, όπως η σόγια, το χοιρινό ή το βοδινό και επιπρόσθετους δασμούς 15% στα πουλερικά, το στάρι, το καλαμπόκι ή το βαμβάκι.

Αυτή ήταν η αντίδραση του Πεκίνου σε τελωνειακούς δασμούς που είχε επιβάλει με διάταγμα μερικές ημέρες νωρίτερα ο Τραμπ λόγω της φαιντανύλης. Η Κίνα είναι η βασική πηγή των πρόδρομων χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αυτού του εξαιρετικά ισχυρού οπιοειδούς που προκαλεί σοβαρή κατάσταση για την υγεία στις ΗΠΑ.

Εύθραυστη εκεχειρία

Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, ο Τραμπ έριξε λάδι στη φωτιά στην εμπορική αντιπαράθεση που είχε ήδη ξεκινήσει κατά την πρώτη του προεδρική θητεία, επικαλούμενος το έλλειμμα στο ισοζυγιο εμπορικών συναλλαγών, την κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας ή ακόμη τους κινδύνους για την εθνική ασφάλεια. Οι αμερικανικοί τελωνειακοί δασμοί στα κινεζικά προϊόντα άγγιξαν ένα μέσο ποσοστό που έφτανε ως το 164% στα μέσα Απριλίου, σύμφωνα με έκθεση του Κογκρέσου.

Η Κίνα απάντησε πάραυτα με τους δικούς της δασμούς, αλλά και με περιορισμούς στις σπάνιες γαίες. Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας παγκοσμίως σπάνιων γαιών, οι οποίες είναι απαραίτητες για τα προϊόντα ψηφιακής τεχνολογίας, τα αυτοκίνητα, την ενέργεια ή ακόμη τους εξοπλισμούς, και αυτό της προσφέρει ένα τεράστιο πλεονέκτημα.

Ο Τραμπ ενίσχυσε ή άμβλυνε τη φωτιά των εμπορικών εντάσεων μέσω ενός αριθμού γύρων συνομιλιών ανάμεσα σε Αμερικανούς και Κινέζους διαπραγματευτές.

Οι διαβουλεύσεις αυτές άνοιξαν τον δρόμο για τη συνάντηση κορυφής της 30ης Οκτωβρίου, η οποία σηματοδότησε μια έστω προσωρινή χαλάρωση των εντάσεων.

Το Πεκίνο ανακοίνωσε εξάλλου την ίδια ημέρα την αναστολή για ένα έτος των ενισχυμένων περιορισμών που είχε επιβάλει λίγο νωρίτερα στις σπάνιες γαίες. Οι περιορισμοί αυτοί είχαν προκαλέσει την μήνιν του Τραμπ, αλλά και αναστάτωση στην ΕΕ ή ακόμη την Ιαπωνία, και είχαν επιδεινώσει τις πιέσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Οι οικονομολόγοι προειδοποιούν ωστόσο ότι είναι εύθραυστη η εμπορική εκεχειρία που επιτεύχθηκε στις 30 Οκτωβρίου.

