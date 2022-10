Κίνα – Κορονοϊός: Οργή για το θάνατο 14χρονης σε κέντρο καραντίνας – ΒΙΝΤΕΟ

Αβοήθητη πέθανε μία νεαρή 14χρονη στην Κίνα, καθώς επί μέρες πάλευε μόνη της με τον κορονοϊό σε κέντρο καραντίνας που είχε μεταφερθεί. Η οικογένεια της 14χρονης καταγγέλλει τις αρχές για αδιαφορία, λέγοντας πως το κορίτσι θα είχε σωθεί αν είχε μεταφερθεί νωρίτερα στο νοσοκομείο.

Όλα ξεκίνησαν όταν η 14χρονη Γκουό Τζινγκτζίνγκ μεταφέρθηκε σε κέντρο καραντίνας στην πόλη Ρουζού στην επαρχία Χενάν της Κίνας γιατί νοσούσε από κορονοϊό. Εκεί άρχισε να έχει έντονους σπασμούς, ενώ η οικογένειά της εκλιπαρούσε για βοήθεια. Ωστόσο, παρά τις επίμονες εκκλήσεις κανείς δεν την βοήθησε εγκαίρως.

Πέρασε δύο μέρες με έντονους σπασμούς πριν τελικά μεταφερθεί στο νοσοκομείο το απόγευμα της Δευτέρας.

Η υγεία της κοπέλας ήταν τόσο άσχημη που οι γιατροί δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή.

Ο πατέρας της 14χρονης κατήγγειλε ότι οι εργαζόμενοι στο κέντρο υγείας απέτυχαν να βοηθήσουν αποτελεσματικά τη νεαρή κοπέλα, ενώ η κατάστασή της συνέχιζε να επιδεινώνεται.

Σε ένα βίντεο, ο πατέρας της λέει πως οι εργαζόμενοι στο κέντρο δεν παρείχαν φροντίδα την ώρα που η κατάσταση της υγείας της χειροτέρευε.

Την Κυριακή, είχε αρχίσει να «έχει σπασμούς, να αφυδατώνεται και να έχει ρίγος», είπε σε ένα βίντεο που ανέβηκε στο Douyin, την έκδοση του TikTok στην Κίνα. Στο ίδιο βίντεο φαίνεται η μικρή να έχει έντονους σπασμούς.

«Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας στο κέντρο δεν τη φρόντισαν, κανείς δεν ασχολήθηκε καν», είπε στο βίντεο. Οι αρχές έσπευσαν να «κατεβάσουν» τόσο αυτό το βίντεο όσο και το ένα παρόμοιο από τη θεία της.

China anger over death of girl, 14, sent to Covid quarantine https://t.co/6R2qPx6D7A

— BBC News (World) (@BBCWorld) October 20, 2022