Κίνα: Μαίνεται το «ακραία» θερμό καλοκαίρι των τελευταίων 60 ετών

Το πιο θερμό καλοκαίρι των τελευταίων 60 ετών είναι το φετινό για την Κίνα. Λόγω των ακραίων θερμοκρασιών, οι συνέπειες είναι ορατές στην ενέργεια και επομένως οι διακοπές ρεύματος σε πολλές επαρχίες επηρεάζουν τη λειτουργία πολλών μεγάλων επιχειρήσεων.

Μάλιστα, το καλοκαίρι αυτό στην Κίνα – σύμφωνα με ρεπορτάζ της DW – ήταν το πιο ζεστό των τελευταίων 60 ετών.

"It's too hot to fall asleep every night."

Heat waves in China have disrupted shipping, hydropower, and for many people, sleep patterns. pic.twitter.com/FWP4s8CN0k

— DW News (@dwnews) August 28, 2022