Κίνα: Πρόβατα περπατούν σε έναν σχεδόν τέλειο κύκλο επί 12 ημέρες! – ΒΙΝΤΕΟ

Παράξενες είναι οι εικόνες από την Κίνα που έρχονται στη δημοσιότητα και δείχνουν πολλά πρόβατα να περπατούν γύρω γύρω σε έναν κύκλο εδώ και 12 ημέρες. Πρόκειται για μια παράξενη συμπεριφορά, οποία καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας.

Τα πρόβατα προχωρούν σε έναν σχεδόν τέλειο κύκλο σε μια φάρμα. Ορισμένα άλλα ζώα φαίνονται να… παρακολουθούν έξω από τον κύκλο.

Το βίντεο με τις παράξενες εικόνες ανάρτησε στο Twitter την Τετάρτη η κινεζική People’s Daily, σύμφωνα με την οποία τα πρόβατα είναι καλά στην υγεία τους και πως η αιτία της συμπεριφοράς τους παραμένει ένα μυστήριο.

The great sheep mystery! Hundreds of sheep walk in a circle for over 10 days in N China's Inner Mongolia. The sheep are healthy and the reason for the weird behavior is still a mystery. pic.twitter.com/8Jg7yOPmGK

— People's Daily, China (@PDChina) November 16, 2022