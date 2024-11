Κίνα: Ρομπότ με Τεχνητή Νοημοσύνη «έπεισε» άλλα ρομπότ να… αφήσουν την δουλειά τους και να το ακολουθήσουν – ΒΙΝΤΕΟ

Σαν… σκηνή από ταινία επιστημονικής φαντασίας μοιάζουν όλα όσα έχουν συμβεί και ταυτόχρονα έχουν καταγραφεί σε βίντεο πρόσφατα σε έκθεση ρομποτικής στη Σαγκάη.

Σύμφωνα με κινεζικά μέσα ενημέρωσης, αλλά και κοινωνικής δικτύωσης, που έφεραν στο φως της δημοσιότητας το σχετικό βίντεο, 12 μεγάλα ρομπότ… απήχθησαν από ένα άλλο, μικρότερο, το οποίο κατάφερε να τα πείσει να… εγκαταλείψουν τη δουλειά τους και να το ακολουθήσουν!

VIDEO — According to the footage recorded in the showroom of a robot company in China, 12 robots were kidnapped by another manufacturer’s robot pic.twitter.com/AcBgpXfxom

— Daily Sabah (@DailySabah) November 18, 2024