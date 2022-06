Κίνα: Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην πόλη Σετσουάν- Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και 6 τραυματίες

Eχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι και 14 τραυματίες από τον μεγάλο σεισμό, μεγέθους 6,1 βαθμών ρίχτερ και τον μετασεισμό που σημειώθηκαν στην ορεινή επαρχία Σετσουάν τη νοτιοδυτική Κίνα, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση της χώρας.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο από τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν πολυελαίους να κουνιούνται, πολλά αυτοκίνητα να έχουν καταπλακωθεί από βράχους, καθώς και δύο ταβάνια που έπεσαν.

Ο σεισμός, που είχε εστιακό βάθος 17 χιλιομέτρων, έπληξε την περιοχή Λουσάν, που απέχει περίπου 100 χιλιόμετρα δυτικά της επαρχιακής πρωτεύουσας Τσενγκτού, σύμφωνα με το Κινεζικό Κέντρο Σεισμολογικών Δικτύων (CENC).

Η περιοχή αυτή είναι ορεινή, αγροτική και κατοικημένη.

Τρία λεπτά μετά την πρώτη δόνηση, ακολούθησε ένας μετασεισμός μεγέθους 4,5 βαθμών στη γειτονική περιοχή Μπαοσίνγκ.

⚡️Magnitude 6.1 earthquake hits Sichuan province in China. It is known about three victims, – local media. pic.twitter.com/aMyjBXTh7H

— Flash (@Flash43191300) June 1, 2022