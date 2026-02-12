Κινά: Στη Σαγκάη άνοιξε μεγάλη τρύπα στον δρόμο ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης η Σανγκάη αντιμετωπίζει διαρκείς κινδύνους καθίζησης λόγω της ποιότητας του εδάφους

Κινά: Στη Σαγκάη άνοιξε μεγάλη τρύπα στον δρόμο ΒΙΝΤΕΟ
12 Φεβ. 2026 12:24
Pelop News

Στιγμές που θύμισαν κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν την Πέμπτη σε δρόμο στη Σανγκάη της Κίνας όταν άνοιξε μεγάλη τρύπα που «κατάπιε» τα πάντα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας, υποχώρησε ένα πολύ μεγάλο σημαντικό τμήμα του δρόμου με αποτέλεσμα ότι υπήρχε πάνω στην άσφαλτο να εξαφανιστεί.


Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης η Σανγκάη αντιμετωπίζει διαρκείς κινδύνους καθίζησης λόγω της ποιότητας του εδάφους, της υπερβολικής άντλησης υπόγειων υδάτων, των λεπτών στρωμάτων άμμου και των κενών που δημιουργούνται από τις αστικές κατασκευές.

Ειδικοί εξηγούν ότι αυτοί οι παράγοντες συχνά προκαλούν καταρρεύσεις, που κυμαίνονται από μικρές λακκούβες έως μεγάλες καταβόθρες, όπως στο περιστατικό το πρωί της Πέμπτης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:00 Συνάντηση Τζόκοβιτς – Πλεύρη: «Τιμή για την Ελλάδα η πρόθεσή του να παραμείνει στη χώρα»
14:56 Ακυρώσεις εκατοντάδων πτήσεων στη Lufthansa λόγω απεργίας – Χιλιάδες επιβάτες σε αναμονή
14:48 «We love Patra» ο τίτλος του καρναβαλικού πάρτι του σπιράλ
14:44 Δύο συλλήψεις σε Γαστούνη και Νέα Εθνική Πατρών–Πύργου:Ρευματοκλοπή και υπόθεση κοκαΐνης στο μικροσκόπιο της ΕΛΑΣ
14:41 Τρεις συλλήψεις στην Πάτρα μέσα σε λίγες ώρες: Ναρκωτικά, τροχαίες παραβάσεις και ανήλικος που αγνόησε σήμα στάσης
14:40 Πάτρα – Θλίψη για τον θάνατο του βραβευμένου λογοτέχνη: Στις Δέλτους ο Δέλτα
14:38 Τσικνοπέμπτη στο ΕΚΑΜΕ ΦΩΤΟ
14:28 Ναύπακτος: Εξιχνιάστηκαν περισσότερες από 100 πλαστογραφίες που αφορούσαν μεταβιβάσεις οχημάτων
14:24 Τσικνοπέμπτη: Καρναβαλικός παλμός από το Δημαρχείο με πομπή και μουσική στο κέντρο ΦΩΤΟ
14:16 Η Βουλή καλεί Βαρθολομαίο και Χριστοδουλίδη – Προγραμματίζονται ομιλίες τον Μάιο
14:08 Καταιγίδα Nils «χτυπά» τη Γαλλία: Ένας νεκρός, 850.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα ΒΙΝΤΕΟ
14:00 Ήρθαν Βρετανικά Πανεπιστήμια στην Πάτρα: Ανοιξαν πόρτες σε υποψήφιους φοιτητές
13:53 Κοπή πίτας στο ΥΠΕΞ μετά την Άγκυρα: Χιούμορ, πρωτόκολλο και το φλουρί σε υπάλληλο
13:47 Επεισόδια έξω από εισαγγελία στην Ελβετία: Οργή συγγενών θυμάτων για τη φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά
13:41 Ηράκλειο: Βγήκαν όπλα και… μαγκούρες! Στον Εισαγγελέα τέσσερις κτηνοτρόφοι
13:40 Πόρος: Το μικρό “αδερφάκι” του Σαρωνικού
13:37 Στάρμερ κατά Ράτκλιφ για το μεταναστευτικό: «Προσβλητικές και λανθασμένες δηλώσεις»
13:33 Ένταση στις φυλακές Τρικάλων: Φωτιές σε κελιά μετά από πειθαρχικές κυρώσεις
13:30 Λαθραία τσιγάρα: Στη φυλακή ακόμη 8 κατηγορούμενοι – Στους 10 οι προφυλακισμένοι για το κύκλωμα
13:20 Μαρινάκης για το επεισόδιο με δημοσιογράφο: Διαψεύδει απειλές και απαντά στην αντιπολίτευση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 12.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ