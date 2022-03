Κίνα – Συντριβή Boeing: Η φωτιά που ξέσπασε «δεν άφησε ίχνος» ούτε από τους επιβάτες ούτε από τα υπάρχοντά τους

Τα σωστικά συνεργεία στην Κίνα εξακολουθούν σήμερα να ψάχνουν τα συντρίμμια του Boeing 737-800 της China Estern, το οποίο συνετρίβη χθες όταν ανεξήγητα «βούτηξε» σε μια βουνοπλαγιά παρασύροντας στο θάνατο 132 επιβάτες.

Κίνα-Συντριβή Boeing: «Ηταν όλοι αναίσθητοι» -Τι λένει ειδικοί

Το αεροσκάφος συνετρίβη και μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν εντοπιστεί ούτε σοροί ούτε επιζώντες με τους διασώστες, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail, να εικάζουν ότι η φωτιά που ξέσπασε από τη συντριβή του Boeing δεν άφησε κανένα ίχνος ούτε από τους επιβάτες ούτε από τα υπάρχοντά τους.

Passengers on doomed Chinese jet were 'totally incinerated' on impact, rescuers reveal https://t.co/9xRP919FuK

— Daily Mail Online (@MailOnline) March 22, 2022