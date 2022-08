Κίνα: Τρεις νεκροί και έξι τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι σε νηπιαγωγείο

Σοκ προκαλεί η νέα επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε σε νηπιαγωγείο της Κίνας.

Ο τραγικός απολογισμός της επίθεσης είναι τρεις νεκροί και έξι τραυματίες, όπως μετέδωσε το AFP επικαλούμενο την αστυνομία.

#BREAKING Three killed, six wounded in China kindergarten stabbing: police pic.twitter.com/noKT0fTA59

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ένας «γκάνγκστερ που φορούσε καπέλο και μάσκα» όρμησε στο ιδιωτικό νηπιαγωγείο στο Ανφού. Ο 48χρονος ύποπτος αναζητείται από την αστυνομία.

JUST IN: Three killed, six wounded in China kindergarten stabbing, Police in Jiangxi wrote on #China's Weibo pic.twitter.com/3b1khvh0D3

— BNN Newsroom (@BNNBreaking) August 3, 2022