Κίνα: ΒΙΝΤΕΟ από τη στιγμή που συλλαμβάνεται δημοσιογράφος του BBC

Συνελήφθη στην Κίνα, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων κατά της μηδενικής πολιτικής κρουσμάτων, ένας δημοσιογράφος του BBC. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του βρετανικού Μέσου ο ρεπόρτερ «χτυπήθηκε» από αστυνομικούς την ώρα που εργαζόταν, όντας διαπιστευμένος δημοσιογράφος.

«Το BBC είναι πολύ ανήσυχο για τη μεταχείριση την οποία υπέστη ο δημοσιογράφος μας Εντ Λόρενς, ο οποίος συνελήφθη και του περάστηκαν χειροπέδες καθώς κάλυπτε τις διαδηλώσεις στη Σαγκάη. Κρατήθηκε πολλές ώρες πριν τον αφήσουν ελεύθερο. Κατά τη διάρκεια της σύλληψης ξυλοκοπήθηκε και δέχτηκε κλωτσιές», ανέφερε εκπρόσωπος του ομίλου σε ανακοίνωση που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο εκπρόσωπος τόνισε πως το BBC δεν έχει λάβει «καμία επίσημη εξήγηση ή συγγνώμη από τις κινεζικές αρχές, πέραν μιας δήλωσης δημοσίων λειτουργών, που τον άφησαν ελεύθερο, ότι τον συνέλαβαν για το καλό του, για να μην μολυνθεί (από τον SARS-CoV-2) εν μέσω του πλήθους. Δεν θεωρούμε πως αυτή είναι αξιόπιστη εξήγηση».

Δεν υπάρχει δικαιολογία για να ξυλοκοπούνται από την αστυνομία δημοσιογράφοι που καλύπτουν διαμαρτυρίες, δήλωσε σήμερα ο βρετανός υπουργός Επιχειρήσεων Γκραντ Σαπς.

Εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν το Σαββατοκύριακο στην Κίνα, ιδίως σε μεγάλες πόλεις όπως η Σανγκάη και το Πεκίνο, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα lockdown και τα περιοριστικά μέτρα που επιβάλλονται από τις αρχές στο πλαίσιο του αγώνα εναντίον της επιδημίας του κορονοϊού.

🚨#BREAKING: BBC’s Ed Lawrence being dragged away by police in #Shanghai. pic.twitter.com/gXGH4ZGpCA

— Breaking News 24/7 (@Worldsource24) November 27, 2022