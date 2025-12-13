Κίνδυνος μπλακ άουτ στις οδικές μεταφορές: Κλάδος σε οριακή κατάσταση ζητά άμεση συνάντηση με την κυβέρνηση

Οι εκπρόσωποι των οδικών εμπορευματικών μεταφορών κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, προειδοποιώντας ότι ο κλάδος βρίσκεται στο χείλος της κατάρρευσης. Με κοινή επιστολή προς τον πρωθυπουργό και τα συναρμόδια υπουργεία, ζητούν άμεση συνάντηση και προαναγγέλλουν κινητοποιήσεις στις 21 Δεκεμβρίου, εάν δεν υπάρξουν άμεσα βήματα.

13 Δεκ. 2025 15:00
Σε «οριακή κατάσταση» δηλώνει ότι βρίσκεται ο κλάδος των οδικών εμπορευματικών μεταφορών, με τέσσερις κορυφαίους φορείς του να απευθύνουν επείγουσα επιστολή στον πρωθυπουργό και τα συναρμόδια υπουργεία, ζητώντας άμεση συνάντηση. Προειδοποιούν ότι χωρίς άμεσο χρονοδιάγραμμα λύσεων θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις στις 21 Δεκεμβρίου, τονίζοντας ότι η λειτουργία του κλάδου και η εφοδιαστική αλυσίδα απειλούνται ευθέως.

Με κοινή πρωτοβουλία, η Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας (ΟΦΑΕ), η Πανελλήνια Ένωση Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς (ΠΕΕΔ), ο Ελληνικός Επιμελητηριακός Σύνδεσμος Μεταφορών (ΕΕΣΥΜ) και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιρειών Εθνικών Οδικών Μεταφορών (ΠΣΕΕΟΜ) ζητούν άμεση συνάντηση με την κυβέρνηση, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα «σωρευμένα και κρίσιμα προβλήματα» που, όπως λένε, απειλούν τη βιωσιμότητα του κλάδου.

Στην επιστολή τους επισημαίνουν πως οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές έχουν φτάσει σε σημείο ασφυξίας, αποτέλεσμα αποφάσεων προηγούμενων ετών αλλά και μακροχρόνιων παραλείψεων. Η έλλειψη στοχευμένων ενισχύσεων, η απουσία κινήτρων για ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό, καθώς και η λήψη αποφάσεων χωρίς ουσιαστική διαβούλευση, έχουν επιβαρύνει σημαντικά τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Όπως υπογραμμίζουν, οι μεταφορικές εταιρείες «δεν μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν υπό καθεστώς οικονομικής ομηρίας». Γι’ αυτό και, κατόπιν απόφασης των μελών τους, ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις στις 21 Δεκεμβρίου 2025, εφόσον δεν υπάρξει άμεσα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επίλυσης των εκκρεμοτήτων.

Οι φορείς καλούν την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε συνάντηση «εντός των επόμενων ημερών», προειδοποιώντας πως κάθε καθυστέρηση επιβαρύνει όχι μόνο τον κλάδο αλλά και την ομαλή λειτουργία της αγοράς και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ανάμεσα στα αιτήματα που θέτουν περιλαμβάνονται η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών μεταφορικών επιχειρήσεων, χρηματοδοτικά εργαλεία και κίνητρα για ανανέωση στόλου, αντιμετώπιση παράνομων μεταφορών και αθέμιτου ανταγωνισμού, μείωση κόστους καυσίμων και διοδίων, ομαλοποίηση της διαδικασίας έκδοσης καρτών ταχογράφου, κάλυψη της σοβαρής έλλειψης επαγγελματιών οδηγών, καθώς και ζητήματα υποδομών και λειτουργίας λιμένων.

